Hromadné žaloby v Česku nebudou mít dravý americký styl. Ministerstvo spravedlnosti se pokusilo vyhovět kritikům, kteří upozorňovali na nebezpečí zneužití tohoto způsobu vymáhání škody. V úpravách osekalo návrh zákona o hromadném řízení, předložený těsně před koncem loňského roku, na nejnutnější minimum. Hromadné žaloby budou dostupné pouze spotřebitelům, a to ještě pouze těm, kteří se k žalobě přímo přihlásí. A podávat je za ně budou moci jen spotřebitelské organizace. Má to omezit takzvaný investiční potenciál tohoto typu soudních sporů.

Na řadu českých kauz z posledních let by standardy hromadné žaloby seděly. Třeba na Dieselgate: prodalo se tu přibližně 165 tisíc aut s nainstalovaným podvodným softwarem. Nebo na spor o údajně přemrštěné bankovní poplatky. A v poslední době se o nutnosti přijetí pravidel pro hromadné soudní spory hovoří třeba také v souvislosti s případy podvedených investorů do dluhopisů.

Zatím se takové případy žalují buď v zahraničí, nebo právníci pošlou na soudy stovky podobných žalob. Liší se prakticky jen jmény poškozených. Soudy to zatěžuje a i pro poškozené je to drahé. „Institut hromadných žalob do moderních právních řádů patří. Pokud není zneužíván, může jistě sloužit ke zvýšení vymahatelnosti práva, zejména ve vztahu k firmám, které masivně porušují práva spotřebitelů,“ říká Vladimír Polách, advokát Squire Patton Boggs a Ekonom Legal Garant, s nímž redakce týdeníku Ekonom pravidelně konzultuje témata z oblasti řešení sporů.