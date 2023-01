Sluneční soustava v malém. Tak se často nazývá systém velkých měsíců obíhajících kolem planety Jupiter. Jeden by mohl ukrývat živé organismy, další se v mnohém podobá Zemi. Vědci se chtějí o unikátní oblasti dozvědět více. Podmínky vhodné pro život, nebo dokonce život samotný bude v okolí Jupiteru hledat sonda Juice, která patří mezi velké mise Evropské kosmické agentury (ESA). Na cestu se sonda vydá v dubnu. Z kosmodromu poblíž města Kourou ve Francouzské Guyaně ji do vesmíru vynese raketa Ariane 5. „Startovní okno začíná 5. dubna, ke startu nejspíše dojde někdy v polovině měsíce,“ upřesňuje Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR, který se na vývoji sondy podílel. K Jupiteru poletí osm let, pak by se měla dostat na oběžnou dráhu této planety. Téměř čtyři roky tam bude sbírat informace. Jsou naplánovány průlety sondy poblíž měsíců Europa a Callisto a navedení na oběžnou dráhu měsíce Ganymedes, kde po dopadu na jeho povrch mise skončí.

Pátrání po druhé Zemi

Jupiter je největší planetou sluneční soustavy a obíhá kolem něj 79 známých měsíců. Mise Juice se zaměří na Europu, Ganymedes a Callisto. Tyto měsíce jsou svou velikostí srovnatelné s nejmenšími planetami sluneční soustavy a očekává se na nich existence oceánů kapalné vody, které se ukrývají pod ledovou krustou. Proto by mohly poskytovat dobré podmínky pro život.

Nejnadějněji se zatím jeví měsíc Europa. Dlouho to vypadalo, že voda je tam pod ledem silným několik kilometrů. Jak vyplývá ze studie zveřejněné v dubnu v časopise Nature Communications, ledový krunýř by nemusel být neprostupný a život by mohl existovat i přímo v něm, což zvyšuje šanci na jeho odhalení.