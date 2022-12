Celá Evropa v důsledku nastávající krize oslabí, podniky budou vyčerpané a země zadlužené, protože budou dotovat ceny plynu, říká Lukáš Mikeska, ředitel týmu Korporátní finance & restrukturalizace v EY Česká republika. Oslabí i Česko, jehož ekonomika je závislá na průmyslu, který teď dostane největší ránu.

Jak se český firemní sektor vyrovnává s negativními dopady covidu, války na Ukrajině a s ní související energetické krize? A co jej čeká v příštím roce?

Myslím, že jsme byli příjemně překvapeni, jakým způsobem se české hospodářství obecně vyrovnalo s pandemií. V podstatě všichni včetně bank si mysleli, že přijde velká vlna insolvencí a propouštění, což se naštěstí nestalo. Klíčovým důvodem mimo jiné bylo, že dál fungoval finanční systém. Pomohla bezpochyby i podpůrná opatření státu. Například ve Francii byli v jeden moment samotní insolvenční správci a jejich kanceláře skupinou, na kterou bylo podáno nejvíc insolvenčních návrhů, protože prostě neměli žádný byznys. Takže přímé dopady covidu na ekonomiku rozhodně nebyly tak drastické, jak se čekalo. To, co přišlo poté, už je horší. Mám na mysli jednak následné dopady pandemie, tedy zpřetrhání dodavatelských řetězců, s tím spojená inflace, a tím pádem i vyšší cena peněz, protože centrální banky zvedly sazby ve snaze inflaci zkrotit. Pak přišla válka, energetická krize a to vše dohromady přináší velkou nedůvěru v budoucnost. Je zřejmé, že kombinace všech těchto vlivů bude mít velmi negativní dopad.

Vidíte už příznaky téhle krize ve svém byznysu, chodí za vámi se žádostí o pomoc firmy, které se ocitly v potížích?

Zatím to ještě zase tak moc dramaticky vidět není. Zatím to až na výjimky ještě nepřešlo do fáze, kdy by firmám došly peníze. Prozatím to tolik nevidí ani banky. To ale není nic divného, projevy krize mohou být rozpoznatelné až s určitým zpožděním. Zpravidla až ve výsledcích, které firmy dodají v příštím roce. Současná situace je ale bezpochyby horší než v časech covidu. Spousta firem už s tím zásadním způsobem bojuje. Typicky výrobci, u nichž tvoří cena plynu či elektrické energie podstatnou část nákladů. Do potíží se pak dostávají také podniky, které očekávaly, že spotřeba bude nadále růst tak jako v časech covidu, kdy lidé seděli doma a ve velkém nakupovali na internetu. Protože měly tyhle firmy zároveň logistické problémy s dodávkami z Číny, tak si řekly, že budou chytré a udělají si zásoby, na jejichž nákup si ještě navíc půjčí. Jenže peníze jsou teď mnohem dražší než před rokem. Do toho přišlo ekonomické ochlazení a s ním poklesla i poptávka. A tyto firmy jsou najednou předlužené a ve skladech se jim nahromadilo zboží, které nemůžou prodat.

Lze kvantifikovat, jak se zvýšilo množství firem, které za vámi teď přišly s žádostí o pomoc?

Nebudu uvádět počet firem, protože v restrukturalizacích nikdy není početně velké množství případů. Co se ale zásadně změnilo, je doba, za kterou získáváme nové případy. V normálních klidných časech to trvá několik měsíců. Teď to zabere jen pár týdnů, či dokonce dnů.

Lukáš Mikeska Ředitel týmu Korporátní finance a Restrukturalizace ve společnosti EY. Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni. Zaměřuje se na poradenství v oblasti restrukturalizací společností, distress situací, insolvencí, korporátních financí a oblasti bankovního financování.

Jaký dopad bude mít nadcházející krize na českou ekonomiku?

Česká ekonomika je závislá na průmyslu a ten bude mít teď největší problémy. Potíž je navíc v tom, že velká část českých podniků nemá kdovíjak vysokou provozní marži. Jsou to subdodavatelé, kteří mají nezřídka příšerně nízké marže kolem tří až pěti procent a často také dlouhodobě dohodnuté ceny s odběrateli. A když se vám takhle dramaticky zvedne cena energií či dalších vstupů, tak už se můžete jen modlit, aby vám to odběratel dovolil alespoň nějak promítnout do vašich prodejních cen. Takže bezpochyby uvidíme krachy některých firem. Pro ekonomiku bude také důležité, jestli se zahraniční majitelé řady místních firem nerozhodnou kvůli cenám energií přesunout tyto podniky pryč z Česka. Obávám se, že spousta oborů se prostě vyprázdní. Přičemž jde zpravidla o sektory velmi náročné na investice, takže v podstatě mizí možnost, že by se jejich fungování mohlo obnovit. Třeba hutě a slévárny tady nikdo znovu nepostaví.