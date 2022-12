Jednu věc americký Wall Street miluje. Vracející se šéfy firem neboli, jak se jim přezdívá, bumerangy. Když se teď objevila zpráva, že se po necelých třech letech vrací do čela firmy Walt Disney oblíbený Bob Iger, byla to pro obchodníky s akciemi jednoznačně skvělá zpráva. Ještě v pátek 18. listopadu, před oznámením změny ve vedení, se akcie společnosti obchodovaly za cenu lehce vyšší než 91 dolarů za jednu. Den po nedělním zvěstování zachránce situace se vyšplhaly až na 98 dolarů za jednu.

Nejde o jediného šéfa, jehož návrat způsobil euforii obchodníků. Jak upozorňuje agentura Bloomberg, když se poprvé v roce 2008 vracel Howard Schultz, šéf kavárenského řetězce Starbucks, vylétly akcie společnosti o osm procent. V letošním roce se musel vrátit podruhé a akcie opět vzrostly, tentokrát o pět procent.

Příkladů takových šéfů, včetně například A. G. Lafleyho, jenž řídil Procter & Gamble, či Michaela Della, zakladatele stejnojmenné společnosti, je více než dost. Jejich návraty mají podle Bloombergu vždy jeden společný prvek. Milovaný generální ředitel je vnímán jako hrdina, který firmu provedl mnoha nesnázemi, a tak se v mnoha očích přebírá místo, jež mu právoplatně patří.

Často jde opravdu o svého druhu hrdinství. Navrátilec má dostat společnost, která se po jeho odchodu dostala na scestí, zpět do správného směru.

Muž, který koupil Star Wars

To je přesně to, co teď čeká jednasedmdesátiletého Igera. Před svým odchodem v únoru 2020 řídil společnost Disney dlouhých 15 let a povedlo se mu z ní vybudovat největší zábavní a mediální korporaci na světě. Byl to on, díky komu se povedlo nejprve koupit například studio Pixar, které stálo za filmovými animovanými trháky, jako je Příběh hraček, Auta, Wall‑E a další. V roce 2009 se mu podařilo asi za čtyři miliardy dolarů vyjednat převzetí Marvel Entertainment, vlastnící práva na komiksové superhrdiny, jako je Thor, Iron Man, Kapitán Amerika a další.