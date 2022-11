Týdeník Ekonom přináší přehled nejzajímavějších dotačních titulů směřujících do oblastí klíčových pro zvyšování přidané hodnoty české ekonomiky a konkurenceschopnosti jejích firem, tedy do výzkumu, vývoje a inovací a také do energetiky. Přehled sestavili specialisté na dotační politiku a daňové poradenství společnosti Deloitte Antonín Weber a Daniel Trubela.

Nad rámec níže uvedených dotačních titulů existuje ještě řada tematických dotačních programů. Největší program na podporu výzkumu a vývoje poskytuje přímo Evropská komise. Je jím Horizon Europe, v rámci kterého podporuje zejména projekty celoevropského nebo globálního významu. Na podporu výzkumu a vývoje v jednotlivých firmách jsou pak určeny také programy Technologické agentury České republiky a ke stejnému účelu slouží i daňový odpočet na výzkum a vývoj a částečně investiční pobídky. Co se týká energetiky a ekologie, tak i zde jsou některé programy vypisovány přímo na úrovni Evropské unie, jako například Inovační fond či LIFE zaměřené na realizaci pilotních projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Další dotace rozdělované v rámci dotačního programu Spravedlivá transformace, který spravuje Státní fond životního prostředí, směřují cíleně do uhelných regionů, tedy Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Dotace na podporu výzkumu a vývoje a investic směřujících ke zvyšování přidané hodnoty firem

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Aplikace

Podpora provozních nákladů v rámci realizace projektu výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypu, průmyslových či užitných vzorů, softwaru atd.​

Oprávnění žadatelé : podniky všech velikostí a výzkumné organizace

: podniky všech velikostí a výzkumné organizace Místo realizace projektu : celá ČR s výjimkou Prahy

: celá ČR s výjimkou Prahy Plánovaná alokace výzvy : 0,5 mld. Kč

: 0,5 mld. Kč Míra podpory : 25–85 procent celkových způsobilých výdajů

: 25–85 procent celkových způsobilých výdajů Dotace na jeden projekt : min. 2 mil. Kč a max. 125 mil. Kč

: min. 2 mil. Kč a max. 125 mil. Kč Zahájení příjmu žádostí : 1. 9. 2022

: 1. 9. 2022 Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2023

Potenciál