Získat dotaci není snadné. Projekt, který má být spolufinancován ze státních nebo evropských peněz, si žádá nejen kvalitní technickou přípravu, ale i tu administrativní. Žadatelé si například musí důkladně prověřit, zda skutečně spadají do definice malých a středních podniků, pro něž je určena většina dotačních titulů. „Chyba pak bohužel znamená odnětí dotace,“ upozorňuje specialista PwC na evropské a státní dotace Ondřej Ptáček.

Kolik dotačních titulů mají české firmy momentálně k dispozici?

Fondů, z nichž jsou dotace pro firmy přidělovány, je obrovské množství. V každém jsou stovky miliard korun. Máme tady standardní strukturální fondy, na které jsme si už asi všichni za dobu členství Česka v Evropské unii zvykli. V rámci nich jsou stovky různých výzev. A vedle toho tady je nově Modernizační fond určený jenom na přechod na nízkoemisní ekonomiku. Potom je tady Národní plán obnovy, který pro změnu míří průřezově do řady oblastí, jako je zelená transformace či digitalizace. Ale ten je určen jen na relativně krátkou dobu po covidu. Pak jsou tady speciální podpory pro uhelné regiony – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Těch iniciativ je opravdu celá řada a my se v poslední době setkáváme s tím, že i klienti z řad velkých firem, kteří mají vlastní týmy věnující se dotacím, bývají překvapeni množstvím titulů, o kterých nevěděli.

Jak by se tedy měly v rozličných fondech a výzvách firmy zorientovat?

Není to o tom, že by existovalo jedno místo, na nějž se mohou podnikatelé obrátit a kde by našli přehled všech aktuálně běžících výzev. Co se týče dotací ze strukturálních fondů, má ministerstvo pro místní rozvoj web a na něm jsou zveřejněny všechny výzvy z tohoto typu fondů. Na webu Státního fondu životního prostředí jsou pak k dispozici informace zejména o dotačních programech souvisejících s ekologií. Jenže fondů a programů, ze kterých mohou firmy čerpat dotace, je mnohem více. Orientace je velmi těžká. Jsou dvě cesty, které ji mohou firmám usnadnit. Buď se mohou obrátit na svého bankéře, protože banky informace o dotačních programech mívají dobré, anebo na nějakou poradenskou společnost.