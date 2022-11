Na podzim roku 1982 vrcholily na úrovni odborných ministerstev a federální vlády práce na přípravě usnesení, díky němuž mohl vzniknout nový automobil Škoda Favorit. Ten znamenal první zásadní inovaci škodovek od roku 1964 a dá se předpokládat, že bez tohoto vozu by dnes automobilová značka Škoda neexistovala. Dokument, který přišel doslova v hodině dvanácté, schválilo předsednictvo československé vlády 9. prosince. Dostal číslo 228/82 a jmenoval se nenápadně: „O upřesnění koncepce rozvoje oboru osobních automobilů“. Ve skutečnosti nešlo o upřesnění, nýbrž o zásadní změnu a dotyčný obor se právě nacházel ve velice tíživé situaci. Dokonce zaznívaly hlasy, že by bylo nejlepší produkci osobních automobilů v Československu ukončit. To ovšem nebylo možné, protože dodávky osobních vozidel z ostatních zemí východního bloku vázly a na dovoz ze Západu nezbývaly devizové prostředky.

Útlum na západních trzích

Zatímco v 70. letech se celková produkce škodovek každoročně zvyšovala a za dekádu vzrostla zhruba o třetinu, počátek 80. let přinesl dočasnou změnu trendu. Na vyspělých trzích čelila značka potížím. Vývoz do Velké Británie, jež byla pro Škodu největším západním trhem, klesl v roce 1980 meziročně o 50 procent. Statistiky exportu, které zveřejnila Lucie Kempná v knize Škodovky do celého světa, dokládají i přechodný pokles dodávek do Belgie, Nizozemska a Spolkové republiky Německo. Zisky z prodeje na Západě neodpovídaly očekáváním.

Model Škoda 105/120 už byl notně zastaralý, o cestovní vozy s motorem vzadu ztráceli evropští zákazníci zájem. Škodovky se na trhu prosazovaly hlavně cenou, přičemž hrozilo, že by jejich export na Západ mohl v dohledné budoucnosti zkolabovat.

V roce 1979 zároveň skončil poslední z několika pokusů o kooperaci s východoněmeckými výrobci při vývoji zcela nového vozu, když si NDR přiznala, že na takový projekt nemá peníze. K ničemu nevedla ani jednání se západoevropskými automobilkami o poskytnutí licence na ústrojí předního pohonu a motory; licenční poplatky by byly vysoké a možnost vyvážet omezená.