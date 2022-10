S kolegy z České asociace interim managementu jsme řešili krize v desítkách podniků a zažili stovky různých nelehkých situací, převážně v průmyslu. Nyní v souvislosti se zhoršujícím se vývojem hospodářství vidíme symptomy nastupující krize v celé řadě oblastí. Nejde jen o partikulární podnikové krize, ale bohužel o problémy celých odvětví průmyslu, dokonce i naše hospodářství čelí mnoha hrozbám. Energetické, dodavatelsko‑logistické, migrační či spojené s válkou nebo inflací. Jak by měl stát na tuto zhoršující se situaci reagovat, jaké kroky by měl preventivně přijmout, aby se již zažehnuté problémy přinejmenším nezhoršovaly?

V péči záchranářů

Krizové řízení je disciplína sama o sobě. Přejímá zkušenosti třeba od záchranářů, hasičů či vojáků. Přestože jsme si všichni vyzkoušeli, že stát se nedá řídit jako firma, by bylo pošetilé, kdyby se řízení na úrovni vlády zříkalo dílčích zkušeností z jiných oborů. Logicky by tedy i zkušenosti z krizového řízení v podnikové sféře mohly být přínosem k vyřešení těchto krizí nebo alespoň zmírnění jejich následků.

Když krize nastane, nejdůležitější je, aby si klíčové osoby připustily, že jde skutečně o krizi. Že to není jenom nějaký přechodný problém. Že situace je vážná a musíme ji řešit razantně a odpovídajícími nástroji. Zpravidla ale ti, kteří jsou za vznik krize zodpovědní (že konali špatně nebo naopak že nekonali vhodně a včas), nejsou schopni dostatečné sebereflexe a neustále hledají pro sebe omluvy, výmluvy, situaci zlehčují či malují zdánlivě jednoduchá pseudořešení. Proto je třeba, aby do čela nastoupili lídři, kteří s příčinami nesnází nemají nic společného. Jejich dočasným a jediným úkolem je vyřešit krizi s co možná nejmenšími negativními dopady.