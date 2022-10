Ani ty nejlépe navržené čtvrti českých měst se neblíží těm nejhůř naplánovaným v západní Evropě. „Ne proto, že bychom měli chamtivé developery, hloupé úředníky a špatné architekty, ale protože nastavené podmínky nic jiného ani neumožňují,“ srovnává architekt Peter Bednár. Rozdíl podle něho začíná už na ulici. „Když jdete třeba po nové rezidenční pražské čtvrti, celé fasády budov, to je jen zeď s občasnými okénky na větrání. Jde o částečně zahrabanou garáž, život tam žádný vidět není. Přitom to se od ulice očekává, že bude živá a zábavná,“ říká, zatímco sleduje dění v pražském nákupním centru Nový Smíchov. „Mimochodem, nákupní centrum je vlastně taková ideální ulice, dokonce několikapatrová,“ chválí koncepci, kterou se proslavil Victor Gruen, architekt rakouského původu a průkopník designu obchodních domů v USA. „Takže jestli chcete mít hezké ulice, vezměte si konzultanty, kteří dělají nákupáky,“ s nadsázkou dodává Bednár.

V čem nové české čtvrti zaostávají za zahraničními?

Když jdete pražskou ulicí nové čtvrti, není tam žádná aktivita, protože tady můžete v dalších 20 letech postavit jen několik desítek metrů komerčního prostoru. Pokud chcete víc, jděte si změnit územní plán. To nikdo dělat nebude. Není přitom nutné stavět tolik parkovacích stání, protože pokud místo garáže máte komerční partnery, máte prostor i pro služby nebo třeba školku a školu v dochozí vzdálenosti. Navíc jsou byty levnější.

Vídeň přistupuje k rozvoji města jinak?

Začnu srovnáním. Pražské metro D má být hotové v roce 2029, bude se otevírat pět nových stanic a kolem nich je zatím naplánovaných 4900 nových bytů. Což zní jako docela velké číslo, každopádně je to přesně čtvrtina bytového fondu na jediné stanici nového vídeňského metra, které bude mít dvakrát tolik stanic, bude stát polovinu pražského a bude hotové o dva roky dřív. Samozřejmě Vídeň je bohaté město, ale je bohaté mimo jiné i tím, jak umí stavět hlavně směrem do centra, tedy jak dochází k zahušťování a využívání prostor. To platí i pro další západní města, třeba pro Berlín, Curych nebo Stockholm. Jejich stavební normy a územní plánování jsou u nás naprosto nepředstavitelné. Vše slouží tomu, aby se toho postavilo co nejvíc. Teď je například v centru Vídně nová Ikea. Je sedmipodlažní, bez parkování. Naprosto fantastická architektura uprostřed centra v památkové zóně a byla hotová za tři roky. A skvělé je, že má nahoře stále otevřenou pobytovou terasu, i když je zavřená. Spousta kritiků pražské výstavby poukazuje na to, že Vídeň má sociální bydlení, to je pravda, ale jen proto, že staví obrovské množství úplně všeho. Sociální a městské byty dokonce v kvalitě, která převyšuje i nejdražší komerční výstavbu u nás. Postaví je levněji, protože na menší ploše se ušetří na asfaltu, podzemní infrastruktuře a dalších věcech, které u nás nesmyslně prodražují projekty. Území získá vyšší hodnotu. V posledních 30 letech klesla uhlíková stopa na obyvatele Vídně o 20 procent a on zároveň dvojnásobně zbohatl.