Akciové trhy budou v následujících týdnech s obavami sledovat, jak výrazně budou centrální bankéři zvedat sazby. Už teď je ale zřejmé, že vyšší úroky vydrží déle, než většina investorů ještě před pár měsíci čekala, což pro akcie rozhodně není dobrou zprávou. Aktuálně trh sráží i zprávy o ruské mobilizaci, jež zvyšují riziko, že se konflikt na Ukrajině nadále prodlouží.

David Brzek, portfolio manažer Fio banky:

Přestože pražská burza s aktuálními poklesy nabízí u hlavních titulů ze střednědobého pohledu velmi zajímavé nákupní ceny, posledním větším nákupem do Fio fondu domácího trhu byla společnost z trhu Start. Společnost Karo Leather, která se zaměřuje na zpracování kůží, úspěšně provedla úpis nových akcií a získala prostředky na svůj další rozvoj. Z mého pohledu se jedná o firmu s vysokým rozvojovým potenciálem, když firma pokračuje ve vertikální integraci činností, které souvisejí se zpracováním kůže. Touto integrací se podstatně zefektivní její provoz a výrazně vylepší hospodaření. Prostředky z úpisu budou směřovat právě na dokončení nového závodu, kde bude umístěna takzvaná barvírna. Provoz by měl postupně nabíhat v polovině příštího roku. Z letošního plánovaného zisku EBITDA na úrovni 34 milionů korun by se hospodaření od roku 2024 mělo posunout nad hodnotu 100 milionů.