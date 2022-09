Jestli proběhlé komunální volby měly být referendem o vládě, jak se nám snažil namluvit Andrej Babiš, pak kabinet Petra Fialy uspěl. Aby se jednalo o debakl, muselo by totiž dojít ke dvěma věcem. Zaprvé – účast by měla být vyšší než minule. Zůstala však stejně chabá, dokonce o dvě procenta klesla. Zadruhé – strany vládní opozice by teď měly hravě ovládnout radnice v metropoli i ve většině krajských měst, a navíc obsadit převážnou část ze sedmadvaceti uvolněných křesel v Senátu. Takovou razanci mělo v minulosti legendární „oranžové tsunami“ ČSSD z roku 2010 a tak bychom si asi představovali „pomstu“ lidu. Nic podobného se však nerýsuje. Samotné volební zisky hnutím ANO ani SPD až takovou radost neudělaly.

Tím spíš překvapuje, že třeba v Plzni, Praze či Brně se populistům, ba i extremistům přesto dvířka k uchopení moci pootevřela. To už ale není z vůle voličů, nýbrž z hlouposti a rivality místních předáků vládních partají. V uvedených městech i jinde by početně šlo sestavit radniční koalice na plus minus vládním půdorysu, jak doporučuje premiér Fiala. Mělo by to logiku i praktičnost. Bohužel, pro osobní animozity si lokální lídři demokratů často nevidí na špičku nosu. Zapomínají, že ANO ani SPD nejsou normálně stavěné partaje či nástupci po staré levici. A že jejich nenápadní místní zastupitelé jsou především ambiciózními pěšáky dominantních vůdců, kteří vracejí do této země manýry nenávisti, revanše a výsměchu. Brát je do „truckoalic“ je od demokratů krátkozraké a podobá se ďábelskému úpisu.