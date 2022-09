Počet snímků, které musí radiologové vyhodnotit, vzrostl za posledních deset let o desítky procent. Lékařů je však pořád stejně. Start-up Carebot jim chce jejich práci ulehčit. Umí prozkoumat rentgenové snímky a upozornit je, kde může být problém. Využívá k tomu umělou inteligenci. Nyní projekt, za nímž stojí dvojice zakladatelů Daniel Kvak a Matěj Misař, uspěl v soutěži Vodafone Nápad roku 2022. Týdeník Ekonom v soutěži ocenil tvůrce čtyřnohého autonomního robota Artaban.

Carebot se mezi oceněným objevil dokonce dvakrát. Vedle celkového prvního místa v soutěži získal také cenu Profinit Technologický projekt roku.

Porotci soutěže, kteří rozhodují o konečném pořadí jednotlivých nápadů, říkají, že kvalita přihlášených se každým rokem zvyšuje. „Zakladatelé jsou mnohem ambicióznější než dřív. A jejich ambice jsou globální, už od začátku přemýšlejí, že budou stavět službu určenou zákazníkům v Evropě nebo na celém světě,“ říká Martin Kešner, který za vznikem Nápadu roku stojí.

Přihlášené projekty podle nich mají navíc stále větší byznysový potenciál. „Z 12 finálových projektů jsem našel sedm, do kterých by se dalo investovat. To je nejvíc z předchozích ročníků,“ říká Kamil Vacek ze společnosti TCCM, jeden z 15 porotců.

Nástroj pro manažery i chytré učebnice

Na druhém místě skončila společnost Talkbase, za níž stojí Klára Losert. Pomáhá firmám a jejich oddělením po celém světě skrze svou platformu budovat komunity. Tedy například různá setkání vývojářů, influencerů či dalších skupin. Mohou je využívat i k náboru nových pracovníků, k získávání zpětné vazby o produktech nebo pro marketing. Manažeři, kteří se o budování různých komunit kolem svých firem starají, mají díky Talkbase snadnější práci. A komunity se mohou rychleji rozrůstat.

Bronz bral Daniel Ondrášek ze společnosti Vividbooks. Je to digitální učební pomůcka pro interaktivní výuku přírodovědných oborů na základních školách. Lekce vysvětlují látku pomocí názorných animací a rozšířené reality, podněcují konstruktivní debatu, inspirují k přemýšlení a hledání vlastních odpovědí. Učebnice obsahují přes 300 lekcí fyziky a chemie v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Vividbooks využívá přes 320 základních škol a víceletých gymnázií.

Speciální cenu týdeníku Ekonom získal Radoslav Balajka ze společnosti Panza Robotics. Vytváří čtyřnohého autonomního robota Artaban, který je určen k provádění rutinních nebo nebezpečných činností v různých odvětvích průmyslu. Může se hodit například při monitorování oblastí katastrofy, jako jsou požáry, závaly či zemětřesení. Zastane za člověka také rutinní práce, jako je detekce netěsností nebo provádění nemocniční dezinfekce, sledování změn prostředí či zjišťování nebezpečných stavů.

Několik cen si ze slavnostního večera odnesla i společnost Myco, která vsadila na houbové mycelium a piliny. Její zakladatel David Minařík věří, že s pomocí této kombinace dokáže nahradit plasty, třeba v obalech.

Do soutěže se letos přihlásilo 136 nápadů, byly rozděleny ceny v hodnotě 6,5 milionu korun. Za celou svou existenci přilákal Nápad roku 2253 projektů. Prostřednictvím soutěže bylo do projektů investováno více než 324 milionů korun a rozděleny finanční a věcné ceny ve výši 25,8 milionu korun.