Kdo chce uspět v dnešním automobilovém světě, musí nabízet přitažlivé SUV. Lákat na ně potřebují jak lidové automobilky, tak i ty nejexkluzivnější. Vydělávají peníze.

Italské Maserati rozhodně není mainstreamová značka pro lidi plaché povahy. Jenže v prémiovém světě je silná konkurence, a tak se musí snažit, aby oslovilo zákazníky, kteří by si pořídili luxusní SUV jiných výrobců. Už šestým rokem prodává větší SUV Levante, teď vstoupilo do nejnabitější třídy kompaktních crossoverů s menším SUV Grecale. Cílí především na ty, kteří by si jinak pořídili Porsche Macan nebo drahá SUV od BMW, Audi či Mercedesu.

Jak už je u Maserati tradicí, názvy vozů si berou za inspiraci známé středomořské větry, Grecale studeně a silně fouká blízko Malty. Nabízí se ve třech variantách, dvě slabší využívají přeplňovaný čtyřválec s mild‑hybridní technologií. Testovaný vrcholný kousek, který stojí o milion víc než základní varianta, je ale úplně jiná káva. Nese označení Trofeo a pod kapotu se mu nastěhoval vidlicový šestiválec bi‑turbo, který původně pochází ze supersportu Maserati MC20 a pyšní se technologiemi, které se využívají v F1. V Grecale je upravený, civilizovanější a krotší. Přesto čísla ohromí, nabídne výkon 530 koní a 620 Nm. Jde tedy o jedno z nejvýkonnějších prémiových kompaktních SUV na evropském trhu, má skoro o sto koní víc než nejsilnější Porsche Macan GTS.