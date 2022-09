O tom, jakou moc mají slova, se přesvědčujeme i za současné energetické krize. Ne že by jich nezaznívalo dost na výtky, že vláda dělá málo, aby pomohla českým domácnostem v ohrožení. Výčet chystaných opatření působí obsáhle. Úsporný tarif. Příspěvky na bydlení. Zestátnění ČEZ. Válečná daň. Vytvoření státního obchodníka s energiemi. Oddělení cen elektřiny a plynu na burze. Fajn, jenže tahle slova nejsou ta správná, která by teď znepokojení Češi chtěli či potřebovali slyšet. Tedy ta, co by před začátkem topné sezony dokázala uklidnit paniku lidí z čím dál rychlejšího a strmějšího růstu cen za energie.

Veřejnost požaduje děsivou spirálu zarazit. Tudíž jediným sedativem, které může zabrat, je slůvko „zastropování“. Recepty jako „státní obchodník“ nebo oddělení ceny plynu a elektřiny“ mohou mířit správným směrem, ale co je to platné, když oněm pojmům nemůže běžný občan rozumět? Neříkají nic o vlivu na peněženku jednotlivce, což každého zajímá nejvíc. A jsou i během na dlouhou trať. Kdežto zastropovat ceny, to i bez ohledu na věcný efekt zní už na první dobrou stejně mocně a spolehlivě jako třeba zašpuntovat prasklou hráz nebo zastavit šíření požáru.