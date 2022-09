Od září startuje další kolo takzvaného milostivého léta, které má pomoci dlužníkům vymanit se z dluhové pasti. Podle předkladatelů zákona by se díky tomu desítky tisíc lidí měly zbavit exekucí. To by jim mělo pomoci vystoupit ze šedé zóny ekonomiky a vrátit se zpět na legální pracovní trh. Jenže výsledky prvního kola milostivého léta, které běželo loni od října do konce ledna, jsou přinejmenším rozporuplné. A je také otázkou, zda akci, v níž se dlužníkům odpustí část dluhu, tak často opakovat. Mohla by je totiž demotivovat při splácení.

Jak řešit situaci lidí, kteří čelí mnohdy i několika exekucím zároveň? To je otázka, kterou se české úřady a poradny pro dlužníky zabývají už několik let. Mnohočetné exekuce často patří k těm nevymahatelným, v nichž dlužník věřitelům nezaplatí téměř nic. Exekutoři však dosud neměli nástroj, jak je zastavit.

Zaměstnanci v exekuci, kteří kvůli srážkám ze mzdy zatěžovali chod účetních oddělení firem, často přecházeli na nelegální práci. To patřilo také k důvodům, proč se novela, která loni milostivé léto zavedla, dostala mezi pětici předpisů nominovaných na Zákon roku. Odborná porota složená z právníků, zástupců byznysu, neziskových organizací a médií už ale tehdy varovala před opakováním této „mimořádné akce“.

„Na zasedání nominační rady bylo při diskusi k milostivému létu zmíněno riziko eroze principu, že dluhy se musí platit,“ vysvětluje předseda nominační rady Tomáš Babáček. Jinými slovy mezi odborníky panují obavy, zda si místo pravidelného splácení svých dluhů dlužníci nepočkají na akci, v rámci níž jim stát promine penále, které může tvořit i větší část dluhu.