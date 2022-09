Poslední týdny a měsíce diskutují nejrůznější ekonomové i politici o tom, zda nás čeká tolik obávaná recese. Vše nasvědčuje tomu, že v nějaké podobě skutečně přijde, bude pouze záležet na její míře a rozsahu. Zdá se, že oproti rokům 2008 a 2009 by recese mohla být menší, protože ekonomika je dnes daleko více diverzifikovaná. Oproti tehdejší době existují úplně nové a jiné segmenty a mnohem více se obchoduje i ve virtuálním světě.

Navíc v této recesi budou odvětví, která i přes krizi mohou profitovat. Ať už je to energetika a návazné obory, zbrojní průmysl nebo finanční sektor. Navíc do ní vstupujeme s daleko větším cashem než v předchozích obdobích, takže určité rezervy máme. Na druhou stranu ale nastane velká disproporce. Budou tady firmy s mimořádnými zisky díky obrovským maržím. Opačně se to projeví u jiných, hlavně těch, jejichž provoz spotřebuje velké množství elektřiny nebo plynu. Těch se krize může výrazně dotknout.