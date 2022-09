Mezi všemi automobily vyniká jeden typ jako nejlogičtější kandidát na elektrický pohon. Malý rozvážkový vůz pro pekaře, zelináře, řemeslníky nebo pošťáky. Za den neujede víc než 200 kilometrů a nákladový prostor nad baterií může výrobce vyhnat do výšky, aniž by vadilo, že zkazí aerodynamiku. Totéž platí o osobních verzích, pokud přepravují třeba zednické party na stavbu.

Taková auta bývala pojatá spartánsky, dokud Citroën koncem 90. let nenabídl Berlingo. Prosklené skříni na „zelinářských“ základech vdechl přitažlivý design, přidal vláčně komfortní pérování a útulný interiér z osobního auta. Oblíbili si ho mladé rodiny i starší lidé. Do vozu se snadno nastupovalo, posuvné dveře usnadňovaly usazování dětí do sedaček. Cena stále odrážela jednoduchou mechaniku.

Na vlně nafty k úskalím lithia

Díky šťastné konstelaci hvězd přišel v téže době na trh moderní, úsporný a výkonný diesel HDI. S rozumnou spotřebou překonal odpor vzduchu malého furgonu na dálnici, čímž posádce umožnil pohodlně zvládat i dlouhé cesty k moři.