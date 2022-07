Jestli veřejnost dosud příliš neregistrovala nového ministra školství Vladimíra Balaše (za STAN), tak od víkendu je tomu jinak. Není totiž v Česku napříč generacemi asi nikdo, kdo by v dětství či mládí vstával rád ráno do školy na osmou. A právě Balaš po měsíci v úřadu přišel s převratným nápadem tohle dědičné „trauma“ vygumovat. Navrhl otevřít diskusi o zrušení první vyučovací hodiny a o zahájení výuky až od deváté hodiny.

Téma je to chytlavé. Nováčka ve vládě se sluší ocenit za excelentní vstup do klubu politických matadorů. Je svým způsobem obdivuhodné takhle strhnout pozornost k vlastní osobě i svému resortu, navíc návrhem proneseným na mimořádném sněmu, jehož účelem bylo zastavit pád hnutí STAN po devastujících skandálech s napojením na byznys. Nevšední je i odvaha, s jakou si ministr s kvalifikací ústavního právníka bez hlubší orientace v problémech základního a středního školství (jak ještě nedávno sám přiznával) troufá na tak revoluční změnu. Protože ničím menším by posun výuky v zemi s dvousetletou tradicí školy od osmi nebyl.