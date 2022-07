Jako úspěch hodnotí reorganizaci Českých aerolinií předseda věřitelského výboru firmy a advokát White & Case Martin Froněk. Letecké společnosti se podařilo splnit reorganizační plán za čtyři měsíce. Převzala ji sesterská společnost a věřitelé se při tom vzdali drtivé většiny svých pohledávek. Froněk prozrazuje, co je přimělo kývnout na řešení, které v Česku nebývá obvyklé.

Řekněte na úvod, co obnáší reorganizace a v jakých situacích se hodí pro řešení firemních krizí?

Je to jedna z forem řešení úpadku dlužníka. Podnik v úpadku v ekonomickém slova smyslu přestává patřit původním vlastníkům a ekonomickou kontrolu nad ním přebírají věřitelé. Druhou formou, jak úpadek v insolvenčním řízení řešit, je konkurz. V něm se rozprodává majetek společnosti. Oproti tomu je základní ideou reorganizace zachovat fungující podnik. Nemizí zaměstnanci, specifické know‑how ani goodwill, což jsou na trhu jinak obtížně zpeněžitelné hodnoty. Věřitelé se dělí o budoucí výnos.

Kdy má smysl reorganizaci použít?

Primárně dlužník musí mít konkurenceschopný produkt, o který je na trhu zájem. To znamená předpoklad, že po reorganizaci bude dále podnikat. Pokud by tomu tak nebylo, pak je z celospolečenského hlediska lepší zdroje, které jsou v podniku uzavřeny, uvolnit, rychle je prodat a využít jinde. Reorganizace musí především dávat smysl věřitelům. Při zohlednění jejich nákladů na vedení celého procesu jim musí slibovat vyšší výnos, než jaký by jim dal konkurz. To se na začátku insolvenčního procesu špatně odhaduje. Dlužník dává věřitelům pouze příslib, jak to bude vypadat a jaký bude konec. Zejména ve standardní reorganizaci, kdy dlužník na začátku nemá připravený reorganizační plán, teprve ho vytváří a vyjednává o něm, je věřitel vystaven velké nejistotě. A právě kvůli ní musí mít věřitelé důvěru, že proces bude veden nestranně a transparentně. Musí mít důvěru v dlužníka a jeho management.

Vedle klasické reorganizace existuje ještě takzvaná předbalená. V čem se liší?

To je varianta, kdy dlužník přichází k soudu s již vyjednaným a věřiteli schváleným reorganizačním plánem, je také určená osoba insolvenčního správce. Věřitelé už znají cestu, kterou se vydávají, a opatření, jaká bude dlužník činit. Díky tomu má předbalená reorganizace větší šanci na úspěch. V praxi se ukazuje, že pro věřitele, zejména bankovní instituce, je to varianta preferovaná.

Motivace věřitelů účastnit se reorganizace bývá mizivá. Vědí, že je čeká nízký výnos, navíc musí angažovat právníka, což stojí peníze.

V porovnání s konkurzem je v Česku reorganizací velmi málo. Za letošní první pololetí jenom 15, zatímco konkurzů byly stovky. Proč?

Do reorganizací byly v roce 2008, kdy se tato varianta objevila v insolvenčním zákoně, vkládány velké naděje. Měla to být preferovaná varianta oproti konkurzu. A první velká reorganizace výrobce technických tkanin Kordárna, v níž jsme zastupovali bankovní věřitele, byla úspěšná. I díky tomu zavládl optimismus. Jenže v dalších letech se to už zopakovat nepodařilo. Důvodů je celá řada. Insolvenční proces jako takový je zdlouhavý a poměrně nákladný pro věřitele v porovnání s tím, jaké jim slibuje výnosy. Pokud nemají ke své pohledávce zajištění třeba v podobě zástavy, pohybuje se podle výzkumu Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické jejich uspokojení v insolvenci v nízkých jednotkách procent. Věřitel tedy ví, že ho čeká nízký výnos, že řízení bude trvat třeba tři roky, musí angažovat právníka, což ho stojí další peníze. Výsledkem je, že motivace věřitelů účastnit se reorganizačního procesu a snažit se ho ovlivnit je mizivá. Většinou klíčovou roli v insolvenčním řízení přebírají banky, jejichž výnosy bývají díky zajištění zpravidla vyšší. Ale i ty zvažují alternativy. Mohou pohledávku prodat a případem se dál nezabývat. No a poslední variantou je konkurz.