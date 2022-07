Tak vypadá rozlučka v nejlepším stylu. Současná generace Volkswagenu Amarok právě končí, na jaře se začne prodávat nová, kterou vyvinul VW společně s Fordem. Amarok se začal vyrábět na přelomu let 2009 a 2010, delší životní cyklus je mezi pracovními auty, off‑roady a pick‑upy častější, ale je to zkrátka už tak trochu zasloužilý stroj. Ale jak ukazuje jeho speciální terénní úprava, do starého železa ještě nepatří.

Do dílny si ho vzala firma Delta 4x4, která se specializuje na úpravy terénních aut. „Cílem bylo ukázat, co Amarok umí, když je na to patřičně vybavený,“ říká Ondřej Klement, šéf českého zastoupení. Takto radikálních Amaroků už vytvořili několik. Jezdí v nich především myslivci, případně slouží u důlních společností a hodí se hlavně jako expediční vůz na off‑roadové výpravy.