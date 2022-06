Jaro se láme do léta. Na parkovišti u španělského města Rota stojí jeden obytný vůz vedle druhého. Za dunou se skrývá dlouhá písčitá pláž a za ní Atlantik. Parkují a bydlí tu vedle sebe udržovaný německý důchodce s opečovávaným domovem na kolech, na jehož řízení potřebuje oprávnění na náklaďák, s francouzskou, hodně alternativní posádkou v obstarožním obytňáku značky Notin, jehož dieselový motor vydává zvuky připomínající hrst šroubů obíhajících po dně kovového kýble. Ale převládají španělské registrační značky. Kromě moře, sluníčka a bezplatného zázemí pro karavanisty je tu ještě jedno lákadlo: přímo nad oceán tu z nedaleké obří základny startují vojenská letadla. Přehlídka stíhaček, nákladních strojů i hlídkových letounů se koná každý den. Prostě ideální místo pro rodiny s dětmi.

Střih. Norské souostroví Lofoty, začátek srpna 2021. Hlavní letní sezona na ostrově Moskenesøy, který leží za severním polárním kruhem, už skončila. Ale snad každé druhé auto na silnicích je obytný vůz. Parkují na odpočívadlech, občas jsou poněkud krkolomně odstavené u nástupních míst turistických tras, vykukují prostě všude. Zdejším středobodem karavanistického světa je obec Reine. Kromě benzinky, pár obchodů a velikého parkoviště v přístavu je přímo na přístavní hrázi servisní místo pro obytná auta. Hned ráno se tu tvoří fronta, kde se Ital s obytným off‑roadem snaží rukama nohama domluvit s německými seniory.

Poptávka převyšuje nabídku, ceny rostou

Na evropských silnicích je popularita obytných aut nepřehlédnutelná. A potvrzují to i české statistiky. Předloni v tuzemsku padl rekord prodeje obytných vozů. Celkem se jich zaregistrovalo 1997. Loni pak „jízda“ v prodejích obytných aut ještě zrychlila: úřady jich do statistik zapsaly 3082. Počet registrovaných obytňáků v tuzemsku překonal v druhém covidovém roce symbolickou metu 20 tisíc vozidel a dnes jich je evidováno přes 22 tisíc. K tomu bylo v loňském roce registrováno celkem 31 396 obytných přívěsů.

Dobrá místa na přespání. Charleville Mezieres z řeky Maasy. Je zde pouze 8 míst, ale všechna s nádherným výhledem na marínu. Foto: Adamova velká cesta

Prodejci zažívali v minulých dvou letech zlaté časy. „Zájem zákazníků byl skutečně enormní, prodali bychom i více aut a přívěsů, bohužel výrobci nestíhali dodávat. Přece jen stavba obytných aut a karavanů je stále spíše manufakturní záležitost a navýšit rychle výrobu prostě není možné,“ říká výkonný šéf pražské společnosti Hykro Petr Havlíček.

Ti, kdo kupovali obytné auto před dvěma lety, jej dnes mohou prodat minimálně za stejnou cenu.

Do oficiálních statistik se nepropsaly domácí přestavby obytných dodávek, na které se lidé vrhli v časech pandemie. Dramatický nárůst zájmu o tento druh cestování se odráží i na sociálních sítích. Vždyť jen facebooková skupina „Spaní v autě“, která měla na konci roku 2019 sotva 20 tisíc členů, jich dnes má pětkrát tolik.

Důvod? „Covid výrazně zvýšil apetit lidí cestovat v bezpečném prostředí. Během vln pandemie se tradiční ubytovací kapacity, jako třeba hotely, zavíraly. Ve srovnání s některými typy dovolených může být cestování v obytném autě cenově výhodnější. A zároveň poslední léta zdůraznila princip individuality a flexibility. A to obytná auta naplňují beze zbytku,“ míní David Špinar, šéf investiční skupiny Miton a karavanista v jedné osobě. Špinar spolu se svou ženou jako „vedlejšák“ dokonce začal během pandemie prodávat off‑road karavany dánského výrobce Hero Camper.

Obytné vozy parkují na Communal Camper Park Elciego ve španělské Rioje. Místo je vyhlášené produkcí vína. Foto: Camperguru

Svou roli sehrála i snaha lidí investovat peníze v nejistých časech, která se naplno projevila na trhu nemovitostí. Hodnota obytných aut klesá pomaleji než u běžných vozů. Navíc cena obytného auta pro koncového zákazníka v posledních měsících roste. Ti, kdo kupovali obytné auto před dvěma lety, jej dnes mohou prodat minimálně za stejnou cenu. A to nejen kvůli inflaci, ale také proto, že i v tomto segmentu automotive jsou narušené dodavatelské řetězce a vozy na trhu chybí. A bude hůř: „Pro rok 2023 bohužel nelze realizovat žádné nové objednávky na obytná vozidla Knaus na podvozcích Fiat, Man a Mercedes. Aktuálně je možná objednávka pouze dvou modelů na podvozku Volkswagen Crafter,“ uvádí tuzemský prodejce Campervans. Podle prezentace dealerům firmy Carada, kterou má Ekonom k dispozici, i tento výrobce očekává problémy s dodávkami v roce 2023 a přímo svým partnerům oznámil, že nebude dodávat vozy pro půjčovny. Přeloženo, na trhu budou chybět ojetá auta, která prošla půjčovnami.

„Továrny na obytná auta nedostávají od výrobců přislíbené podvozky. Musíme klientům říkat špatné zprávy. Objednaná auta se opožďují. Nová jsou pak dražší,” popisuje Vladimír Záhorec, jednatel Karavan Centrum Morava, které působí v Kroměříži. „V covidových časech byl zájem o obytné vozy násobně větší než v předchozích letech. Zájem trvá i dnes, bohužel kvůli zmíněnému nedostatku hotových podvozků továrny vyrábí méně aut než dříve,” dodává Záhorec.

Dobrá místa na přespání zdarma. Bezplatný spot Santa Pola ve Španělsku Foto: Adamova velká cesta

Zrození v Česku, s evropskými ambicemi

Boom karavaningu přivábil nové hráče na trh. Půjčovny obytných aut se vyrojily prakticky v každém městě okresního formátu. Ale objevily se i tuzemské projekty, které mají evropské ambice. Tuzemský start‑up Campiri chce digitalizovat půjčování obytných aut a propojit soukromé majitele obytňáků se zákazníky. Dva roky stará firma v letošním roce vstoupila na polský, řecký a slovenský trh a v expanzi chce pokračovat na Iberském poloostrově, konkrétně ve Španělsku. Zatímco v Řecku operují obytné vozy Campiri u místního provozovatele, ve Španělsku by měla vzniknout „základna“ se zázemím přímo pod hlavičkou tuzemské firmy.

Obytná vestavba v Country House Tisa. Tisá je vstupní branou do romantické oblasti Labských pískovců. Foto: Camperguru

Za Campiri stojí jeho šéf Lukáš Janoušek a Paul Tesar. V nedávno dokončeném investičním kole poslali do mladé firmy investoři 67 milionů korun. Ty doplnily původní konvertibilní půjčky a vklad zakladatelů ve výši 15,6 milionu korun. Dalších 32 milionů korun firma získala ve formě dluhového financování na nákup flotily vozů. Hlavním investorem se stal Rockaway Ventures Fund s investiční skupinou Miton, v doprovodu Purple Ventures.

„Největší část financí je určena na podporu expanze. Ve střední, potažmo východní a jižní Evropě pro nás nyní vidíme největší potenciál a jsme přesvědčeni, že je ideální čas na místní trhy vstoupit. Zatímco na západě Evropy už působí několik konkurentů, v regionu střední a východní Evropy digitalizace teprve začíná,“ říká šéf Campiri Lukáš Janoušek, který sám skrze platformu pronajímá své dva obytné vozy.

Investiční skupina Miton, jejíž majitelé spolu každé léto vyrážejí na cesty v obytných autech, vložila peníze i do služby Camperguru. Za ní stojí digitální nomád a IT odborník Víťa Válka, fotograf Jakub Zdechovan a blockchainový specialista Alex Preukschat. Všechny spojuje vášeň pro cestování obytným autem. Po letech toulek Evropou shromáždili kolekci doporučených míst pro cestovatele. Camperguru má ambici stát se průvodcem pro karavaning a camping. Služba dnes funguje v pěti jazykových mutacích (anglické, španělské, francouzské, německé a české) a před pár dny poslala do světa mobilní aplikaci, která umí na základě polohy uživatele zobrazit doporučená místa na stání či je filtrovat podle zájmu. Na vývoji aplikace se podílel tým Mapotic.

„Od kempů, kde šlo jen o to přespat, se trend přesouvá k zážitkům, při kterých máte zázemí v obytňáku,“ vysvětluje Víťa Válka z Camperguru. Trendem jsou třeba karavanová stání u vinařů. „U nás na Moravě vím o několika karavanových stáních, která právě teď vznikají a jsou spojena s vínem, řada jich už dnes funguje, nejznámější je například vinařství Mádl. Ve Španělsku je to velmi populární a vinaři třeba pořádají jazzové festivaly. Cestovatelé si užijí víno, atmosféru vinařství a mají kde složit hlavu. Vznikají také takzvané mikrokempy, což jsou malá místa na soukromých pozemcích, třeba na zahradě či ve dvoře na farmě. Je to něco jako Airbnb, ale pro karavanisty,“ popisuje Válka. Start‑up pohltil i svou konkurenci, konkrétně weby CzechDiscovery a SlovakDiscovery.

Investiční skupina Miton buduje ekosystém svobodného cestování v obytných autech a přívěsech. V jeho těžišti leží Campiri. „Věříme, že nestačí jen klienty posadit do obytného auta, ale že je důležité pro ně vytvořit celý cestovatelský zážitek. A to takovým způsobem, aby s ním nebyli spokojení jen cestovatelé, ale také místní,“ vysvětluje šéf Mitonu David Špinar. Pod křídly Campiri skončila i služba Dokempu.cz, tedy online agregátor kempů.

„Máme i další nápady, jak rozvíjet tento způsob cestování, a ještě do něčeho investovat jako skupina budeme. Díváme se na podobné firmy v zahraničí a také se díváme na firmy, které řeší odpovědi na otázku: Kam jet a co tam dělat?“ dodává Špinar.

Kam s nimi

Když v roce 2020 vydala Asociace kempování a karavaningu první brožuru o karavanových stáních v Česku, nacházelo se jich na mapě pouhých osm. Zatímco ve Švédsku, které je nenápadnou karavanistickou velmocí, bývá výlevka na obsah chemického WC z karavanu běžnou součástí vybavení odpočívadel u hlavních silničních tahů, v Česku představuje plná odpadní nádoba mimo hlavní sezonu téměř neřešitelný problém.

Nástup pandemie a cestovní omezení uvěznily karavanisty v tuzemsku a problém s nedostatkem stání pro obytné vozy vyhřezl naplno. Začaly se množit zákazové značky, i když Česko má ještě daleko do stavu, ve kterém je dnes Portugalsko. Kdysi země snů pro nomády moderní doby a nezávislé cestovatele proti obytným autům přitvrdila.

„Nejatraktivnější region Portugalska, Algarve, má na délku 150 kilometrů, což je méně než z Prahy do Brna. A těch 150 kilometrů pobřeží se Portugalci rozhodli vzít zpět. My cestovatelé v obytňácích jsme Portugalce naštvali a musím říct, že celkem právem. Místním vadí, že nemají u pláže kde zaparkovat, že v křoví je jeden exkrement vedle druhého a čpí to tam močí,“ vysvětluje cestovatel Jan Rychtařík, který zemi navštívil před pár týdny. „Dnes jsou v regionu všude zákazy vjezdů obytňáků, z hlavní silnice nemůžete odbočit k moři. A pak jsou místa, kam sice přes den obytňákem zajet můžete, ale značení zakazuje spaní v autě. Nakonec jsem Portugalsko opustil po týdnu, protože to bylo frustrující. Měl jsem pocit, že nejsem vítán,“ dodává Rychtařík, který sám staví obytné vestavby pod značkou Gaiacampers.

Ovšem poměry se v tuzemsku mění k lepšímu. Hned několik krajů, konkrétně Olomoucký, Ústecký, Jihočeský a Pardubický, se na začátku letošního roku rozhodlo podpořit budování infrastruktury dotacemi. Dnes už jsou známy výsledky, kraje pošlou žadatelům celkem více než 11 milionů korun. Největší částku rozdělili v Ústeckém kraji, šlo o více než 6,5 milionu. Na dotační peníze dosáhlo nejvíce projektů v jižních Čechách, kde kraj podpořil z programu Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning 17 žádostí.

Obytný přívěs ve francouzské Domaine d'Anglas. Jádrem je ekologická vinice, jejíž součástí je krásný kemp. Můžete navštívit vinici a dozvědět se vše o výrobě ekologického vína.

„Jižní Čechy mají obrovský potenciál nádherné přírody a chceme, aby se staly ‚Skandinávií‘ pro karavaning. Proto potřebujeme nabídnout kvalitní zázemí, které je právě v severských zemích,“ přibližuje strategii kraje jihočeský hejtman Martin Kuba. S organizací dotačního programu v Českých Budějovicích pomáhala právě Asociace kempování a karavaningu.

„Jelikož byl velký zájem, a to hlavně ze strany obcí, tak máme připravené druhé kolo. Budeme jej zveřejňovat na podzim. Zaměříme jej na kvalitu kempů a jejich vybavení. Chceme tak oslovit klientelu z Česka a zároveň to má být lákadlo pro turisty z Německa, Nizozemska a Rakouska,“ říká Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu.