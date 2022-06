Nemusí to být pokaždé galerie, kde hledat dobrý design. Nazujte pohorky a vydejte se do rokytnických lesů objevovat, jak nenápadná může být archi­tektura v přírodě, a přitom ji dokáže zpřístupnit z dosud nevídaných úhlů. Ekonom přináší tipy na vyjížďky za projekty, které za poslední čtyři roky vytvořili čeští architekti, designéři a další tvůrci z uměleckých oborů. V přírodě zanechali vycházky do korun stromů, v rozpálených městech umožnili výšlapy do věží či osvěžení v kostele, kde i nevěřící zažijí hluboce spirituální zážitek. Překvapte rodinu výletem do zvířecího krematoria nebo Humpolce za výstavou a zákuskem.

Kostel Blahoslavené Marie Restituty, Brno

Na sídlišti v severní městské čtvrti Brno‑Lesná, které jinak nad jiné nevyniká, se nachází jedna z nejvýraznějších sakrálních staveb v Česku. Dílo ateliéru Štěpán realizované pro římskokatolickou farnost před dvěma lety nepřehlédnete. Kruhová stavba je stejně jako okolní zástavba z pohledového betonu. Zdobí ji věž o výšce 31 metrů se zvonohrou a vyhlídkou a také dlouhé duhové okno. Vstupte a nechte se ohromit. Barvy tvoří dechberoucí atmosféru jinak velmi minimalistické kostelní lodě.

Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

Po Pražském hradě je Helfštýn druhým největším hradním komplexem v Česku. V roce 2014 byl uzavřen, neboť chátral a jeho odpadávající zdivo ohrožovalo návštěvníky. Olomoucký kraj se pak rozhodl jednat a zříceninu ze 14. století dal zajistit i zastřešit. Úkolu se ujal Ateliér‑r a rozšířil ho – historickou stavbu dostupnou ze severní části dálnice D1 doplnil současnou architekturou. Palácové torzo je vyzdobeno cortenovými lávkami a skleněnou střechou. Působivý počin otevřel i dříve nepřístupné úrovně stavby.