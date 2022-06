Ani se nechce věřit, že je to docela „obyčejný“ Peugeot. Nový kombík nižší střední třídy je natolik výrazný, že všechno, co tady nabízí konkurence, zavání banalitou. Způsobil to designér Gilles Vidal, který aktuálním peugeotům dokázal vtisknout novou, navýsost atraktivní podobu. Rodilý Francouz nemá rád hluchá místa na karoserii, a než by ji opticky rozrušil pofiderní chromovanou lištou, raději přidá nějaký ten prolis.

Pokud je to navíc prolis citlivě zakomponovaný do celku, dokáže i z praktického auta udělat oku lahodící dílko. Přesně to je případ testovaného kombíku 308, který je oproti sesterskému hatchbacku o 27 centimetrů delší.

Podle vzhledu by se mohlo zdát, že jde o další z prostorově omezených aut ty­pu shooting brake. Jenže za jeho pátými dveřmi se skrývá malý zázrak – prostorný a skvěle přístupný kufr s nízkou nákladovou hranou. Jeho základní objem 608 litrů naroste na 1634, pokud jsou sklopená i zadní sedadla. Když se k tomu přidá užitečné zatížení 550 kilogramů, je jasné, že tahle třistaosmička je veskrze rodinný typ.