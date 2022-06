Obytná auta budou i v éře elektromobility nejspíš vypadat pořád stejně. I když budou jezdit na baterii, pořád budou mít zvýšenou střechu, postel a podle velikosti i další vnitřní výbavu jako kuchyň či koupelnu. Přesto se způsob jejich provozu promění. A v některých funkcích se jim normální elektromobil přiblíží, na kratších výletech poslouží jako dodavatel energie pro různé spotřebiče.

Komu vyhovuje vyspat se ve stanu nebo jen vedle vozu pod širákem, ráno si díky baterii elektroauta užije podobného pohodlí jako s karavanem. Snídani si připraví na elektrickém vařiči, nabije mobil, může se i podívat na epizodu oblíbeného seriálu nebo záznam sportovního přenosu. Moderní elektromobily budou sloužit i jako velká powerbanka. Zatím tuto funkci nabízí jen několik málo elektroaut, mezi nimi i korejská Kia EV6.

Ačkoliv to zní jako hudba daleké budoucnosti, napájet pomocí elektroauta gril, kytaru nebo promítací plátno je vlastně jednoduché. Funkce, která to umožňuje, má anglickou zkratku V2L, tedy Vehicle to Load. Kia ji do češtiny překládá jako od auta ke spotřebiči. Zjednodušeně řečeno baterie nabízí obousměrné napájení, přičemž konkrétně model EV6 spotřebiče nabíjí střídavým napětím 220 V a výkonem až 3,6 kW.

Není přitom potřeba vytahovat kabely nebo prodlužovačky. Tam, kde se normálně připojuje napájecí kabel, zapojí uživatel vozu speciální adaptér, který nabíjecí konektor promění na klasickou zásuvku. Adaptér je součástí základní výbavy futuristického korejského elektromobilu. Je dobré vyvarovat se jeho ztráty, stojí necelých 15 tisíc korun. Pak stačí jen zapojit spotřebič, jehož výkon nepřekračuje zmíněnou hranici 3,6 kW. Pokud by byl vyšší, auto režim V2L deaktivuje. Totéž udělá ve chvíli, kdy je akumulátor nabitý na méně než 20 procent.

„To znamená, že pro režim V2L je k dispozici maximálně 61,92 kWh využitelné kapacity baterie,“ komentuje mluvčí automobilky Kia Kateřina Vaňková. Tato hodnota platí pro model s baterií, která má absolutní využitelnou kapacitu 77,4 kWh. Napájet spotřebiče ale umí i menší baterie s kapacitou 58 kWh, pak má ovšem režim V2L k dispozici nejvýše 46,4 kWh. Je to záruka, že elektromobil z místa odjede.

Maximální limit využití baterie spotřebičem si ale každý může také nastavit sám v multimediálním systému automobilu. Rozsah je od 20 do 80 procent její kapacity. V rovině teorie by tak auto mělo být schopné napájet jiný spotřebič výkonem 3,6 kW déle než sedmnáct hodin.

Prověřit to v praxi vyjela redakce se třemi vozy Kia EV6 (na snímcích). Bílý poskytoval energii promítacímu plátnu a ozvučení, modrý grilu, osvětlení, kávovaru či konvici a červený elektrické kytaře, velkému externímu reproduktoru i dokovací stanici pro mobily a notebooky. Z testu oněch sedmnáct hodin vyšlo jako reálná hodnota. Například modré auto pět hodin napájelo elektrický gril, sedm hodin osvětlení a ještě po zhruba deseti minutách kávovar a rychlovarnou konvici. Z počáteční kapacity baterie, která byla na začátku skoro na maximu, ubylo třináct procent energie. Stále tak bylo k dispozici necelých 66 kWh, při průměrné spotřebě 17,2 kWh / 100 km by tedy auto ujelo ještě zhruba 380 km.

Odběr z baterie modrého vozu byl ze všech tří nejvyšší. Dvouhodinové promítání filmu i s ozvučením ubralo z počáteční kapacity bílé EV6 tři procenta, napájení elektrické kytary, reproduktoru a dokovací stanice u červeného elektromobilu za 7,5 hodiny ukrojilo čtyři procenta. Také u těchto dvou aut platí, že jejich baterie byla na začátku téměř plně nabitá. Výhodou systému je, že stav a tok energie je možné sledovat i přímo v autě.

Text vznikl ve spolupráci s Kia Czech.