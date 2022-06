Je to už čtrnáct let, co okurkovou sezonu v létě 2008 oživila zvláštní promoakce. Šéf tehdy začínajícího hnutí STAN Petr Gazdík a pražský primátor Pavel Bém z ODS si prohodili role. Bém týden „starostoval“ v Gazdíkově tisícihlavé Suché Lozi na Zlínsku, Gazdík naopak „řídil“ milionovou Prahu. „S Bémem bych neměnil,“ říkal pak Gazdík na adresu mocnějšího kolegy. „Určitě na něj nestačím, neuměl bych zdolat Mount Everest, a nejen to,“ dodával.

Nyní dostaly tyto věty nečekanou pointu. Hnutí Starostové a nezávislí dospělo jako snaživý učedník přesně tam, kam kdysi Bém. Ne, na Everest se politici STAN šplhat nenaučili. Zato policie odhalila, že kolem dnes již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) se zformovala skupina podnikatelů ovlivňujících zakázky v pražském dopravním podniku. Jen se netitulovali přezdívkami „Kolibřík“ ani „Mazánek“ (jak si v policejních odposleších říkávali Bém a jeho „dvojče“, politický podnikatel Roman Janoušek), nýbrž „Slepičák“ (Hlubuček) či „Myšák“ (podnikatel Michal Redl, policií považovaný za hlavu třináctičlenné zločinné party).