Jak se má technologie projevovat na zevnějšku automobilu? Věčná otázka, nekonečná řada odpovědí. Turbínové prototypy General Motors z padesátých let vypadaly jako stíhačky na kolech, auta poháněná Wankelovým motorem dávala na odiv motiv Reuleauxova trojúhelníku. Také u řady elektromobilů vidíme výstřední, přísně aerodynamický design.

Ale ne u všech. Vedle vyhraněné Tesly jsme mohli potkat Volkswagen e‑Golf nebo Fiat 500e se zcela klasickými tvary. To je také případ testovaného Mercedesu. Na naftu se jmenuje GLB, na elektřinu EQB. Oba mají stejnou karoserii s volitelně sedmimístným uspořádáním. Elektřinu prozradí jen kosmetické úpravy s módními světelnými linkami přes celou šířku.

Stejný základ pro různé pohony

Design ovšem pouze vyjadřuje to, co se děje pod povrchem. Konstruktéři mají na vybranou, zda bateriovému pohonu podřídí úplně všechno a vyvinou pro něj specifickou platformu. Elektrický agregát je menší a ušetřené místo lze nabídnout posádce. Investice do tak fundamentálního vývoje se ovšem vyplatí až při velkém množství prodaných vozů. Mercedes zatím dává přednost zachování architektury pro spalovací motor, i když prostor pod kapotou zůstane zčásti nevyužitý.