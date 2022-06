Stát se manažerem je velmi specifický kariérní posun, ale není jedinou cestou, jak profesně růst. Rozhodnutí přijmout takovou roli se neobejde bez rizik. Špatně zvládnutý přechod na pozici, která pro člověka není vhodná, může skončit i vyhořením. Zvlášť když na přípravu nedostane dost času. Firma se najednou musí vypořádat s rozhádaným týmem, někdy ztratí zaměstnance. A někdy nepomůže ani dobrá příprava. Ačkoli je možné si všechny manažerské dovednosti osvojit, říkají experti.

Do role manažera se dozrává. Nestačí, že dotyčný lidi vést chce, ačkoliv je to pro úspěch určující. Měl by pro to také mít talent. Objeví to psychologické testy, ale v malých firmách je důležití zaměstnanci podstupují až od vyšších pozic, protože jsou drahé. Místo nich se využívá laická diagnostika. Někdo sleduje, jak na daného člověka reaguje jeho tým či klienti.

Psychotesty odhalují, zda člověk má talent a pro manažerský post potřebnou motivaci. Ukážou, jestli to pro něj není takzvaná bokovka, tedy cesta k něčemu jinému. Malé firmy je ale využívají omezeně.

Ve velkých firmách rozpočty umožňují vybírat lidi na řídící pozice důkladněji. Například Air Bank má průběžné motivační rozhovory a testy talentové dynamiky. „Pomáhají člověku rozpoznat, jestli má talent, a také to, jestli v tom má srdce. Vášeň mu může pomoci se potřebné věci doučit poměrně snadno a brzy. V testech ale také odhalujeme, zda není pro člověka manažerská pozice jen jakousi bokovkou, tedy cestou k něčemu jinému,“ říká Veronika Horáková, ředitelka péče o zaměstnance ve jmenované bance. Zodpovědný postup rizika minimalizuje. Možnost, že kandidát na manažerskou roli v ní nebude spokojený, se snižuje.

Manažerem se často stává nejlepší z týmu. „Je ovšem dobré s ním probrat, zda je ochoten částečně se vzdát své operativy. To bývá pro začínající manažery nejtěžší,“ říká Libor Komárek, pracovní psycholog společnosti Motivation Lab. „Určitá práce člověka naplňuje, protože ji skvěle zvládá a má pocit jistoty. Vedení lidí a nastavování strategie je nová role,“ upozorňuje. Poznal případy, kdy měli noví manažeři v době, než si zvykli a přechod zvládli, pocity úzkosti. Spoustu z nich podle něj překvapí, co všechno nová pracovní náplň obnáší, například když musí poprvé řešit i byznys.