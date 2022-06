Nedostatek pracovní síly a zejména řemeslníků rozjíždí v českém stavebnictví nové trendy. Podle Kamila Jeřábka, generálního ředitele výrobce cihel a střešních tašek Wienerberger Česká republika, za posledních sedm let dramaticky přibývá lidí, kteří si stavějí domy svépomocí. Zednické práce si takto vlastníma rukama dělá až 60 procent stavebníků. Kromě toho na stavby začíná pomalu vstupovat robotizace. Stavební firmy začínají vytvářet digitální modely domů, podle nichž pak mohou stavět roboti. „Zatím jsou tyto projekty ještě hodně roztříštěné, ale do 15 let se to ve stavebnictví stane standardem,“ očekává Jeřábek.

V posledním zhruba roce jsme svědky prudkého zdražování stavebních materiálů. Je na vině pouze růst cen energií eskalovaný válkou na Ukrajině?

Koronavirus a válka na Ukrajině vedly ke zvyšování cen vstupních surovin a k tomu se přidala ještě renesance cihel. Investoři si je oblíbili, považují je za něco, co zhodnocuje stavbu. Tím se poptávka po cihlách umocnila. Výsledkem kombinace těchto faktorů je, že v porovnání s loňským rokem cena cihel vyrostla v průměru o 30 až 40 procent. U cihelných materiálů na vyšší technické úrovni z hlediska izolačních a akustických vlastností je nárůst ještě větší.

Vidíte na trhu nějaké indicie, které by mohly naznačovat brzkou stabilizaci cen?

U některých komodit, například tepelné izolace, nyní ke stabilizaci dochází. Ale v oblasti zdicích materiálů zatím nevnímám, že by se ceny mohly stabilizovat, nebo dokonce začít klesat. Poptávka zůstává tak veliká, že se to nedá předpokládat. Navíc nejistota, která je daná cenou plynu, elektrické energie, a snaha připravit společnost i na to, že přijde „náraz do zdi“, například že nás odstřihnou od plynu, na němž je výroba cihel stoprocentně závislá, brání korekci. Jen náklady na energie tvoří 35 až 40 procent ceny našich výrobků. Nedá se tedy v dohledné době očekávat, že by cena stavebních materiálů klesla.

Banky ale už poskytují výrazně méně hypoték než loni, část trhu se také stavebními materiály předzásobila. Poptávka by tedy mohla začít pomalu vysychat, nebo ne?

Já bych vývoj hypotečního trhu z pohledu výstavby nepřeceňoval. Není to zas tak velká část investic do výstavby – jde zhruba jen o 20 až 30 procent výstavby. Zbytek lidé staví ze svých úspor. Svépomocný trh je něco, co si vynutila situace na trhu. Chybí ruce, chybí řemeslníci, kteří by pomáhali lidem stavět, druhá část je, že lidé chtějí ušetřit, tak zapojí svoje ruce, ruce sousedů a známých, kteří pomohou. Co se týče zdicích materiálů, tam už podíl „svépomocníků“ roste delší dobu. Když jsem před sedmi lety nastupoval do Wienerbergeru, pohyboval se kolem 45 procent nových domů. Dnes je to až 60 procent. A nyní začíná svépomocný segment hrát významnou roli i v oblasti střech. Nicméně i efekt předzásobení hraje v poptávce velkou roli. Pozorujeme ho zhruba od loňského května, kdy se v důsledku růstu cen dřeva, oceli a plastů lidé začali bát, že nebudou mít na své stavby plánované za půl roku, za rok dostatek materiálu. A tak začali nakupovat s větším předstihem, než bývalo zvykem. Když se vám poptávka ze tři čtvrtě roku smrskne do dvou měsíců, tak je jasné, že to nemůže nikdo stihnout vyřídit, a na trhu to vyvolá tlak na cenu. Ale máte pravdu, tato vlna jednou skončí a pak trh půjde dolů.

V lednu jste byli nuceni kvůli vyčerpané výrobní kapacitě přerušit příjem objednávek na některé stavební materiály. Jak vypadá situace nyní?

Už se dá sehnat všechno, ale s delší dodací lhůtou, než jsme byli dosud zvyklí. V závislosti na typu zvoleného materiálu je dodací lhůta od jednoho měsíce do půl roku. Poptávka je stále enormní. A my proto pořád regulujeme příjem objednávek. Vytváříme objednávková okna, která kryjí naši výrobu u cihel na dva tři měsíce, u tašek jsme dnes vyprodaní do konce roku.

Jak výrazně se tedy dodací lhůty prodloužily oproti situaci před rokem, před dvěma?

Před rokem, před dvěma jsme dodávali do 14 dnů. Měli jsme zásoby na skladu. Když přišla objednávka, vyřídili jsme ji a v závislosti na možnostech dopravy jsme byli schopní materiál dodat prakticky okamžitě. Dneska je to o tom, že máme tak velkou zásobu objednávek, že na skladu nemáme prakticky nic. Materiály na rodinné domky jsme schopní dodat třeba do dvou měsíců. Na materiály pro velké developerské projekty se čeká až půl roku.