Opičením to začalo, opičením to evidentně i vyvrcholí. Pouhých pár týdnů Andrej Babiš obráží se svým obytňákem český venkov ve stylu dávného autobusu Zemák Miloše Zemana a už přebírá od končícího prezidenta další recept na úspěch. Mít exkluzivitu, výhodu posledního slova. Nechat davy i konkurenty čekat, napínat je, strhávat co nejdéle jejich pozornost i respekt a pak vstoupit a vyhrát – jako Zeman s jediným billboardem („Zeman znovu“) v roce 2018. Přesně tak lze číst Babišovo rozhodnutí, že oznámí, zda bude kandidovat na hlavu státu, nikoli v září, jak sliboval, ale prostě až na poslední chvíli. Až to sám uzná za vhodné. A nepůjde prý ani avizovanou cestou sběru 50 tisíc podpisů občanů, nýbrž se spokojí s podporou svých poslanců.

Dalo se to čekat. Jen naiva by si však mohl myslet, že šéf ANO skutečně váhá. Nebo že snad dává víc času své manželce, aby mu správně poradila. Případně že si není jistý sehnáním dostatečné lidové podpory pro kandidaturu. Přesně naopak. Právě reakce publika na českých náměstích musely expremiéra ujistit, že si se svými příznivci a voliči může dělat prakticky cokoli. Odpustí mu vše, aniž by si je musel zavazovat nějakým úpisem.