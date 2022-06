Druhý triumf ČSOB

Nikoli přehnané ambice, ale nadhled a zodpovědnost přivedly kvarteto ČSOB k triumfu v 17. ročníku Adastra Bank of the Green, golfového turnaje družstev bankéřů na Karlštejně. „Že jsme vyhráli je pro nás ohromné překvapení, my jsme si přijeli hlavně zahrát a popovídat s kolegy,“ říkal chvíli poté, co potěžkal obří putovní pohár ze sklárny v Nižboru, kapitán vítězů Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky a člen představenstva Stavební spořitelny ČSOB.

K druhému triumfu ČSOB v historii turnaje přispěl 40 netto body; jeho tým sestavený výhradně ze zaměstnanců skupiny ČSOB, jich nasbíral celkem 154 (nejvíc, 44, Jiří Pavlíček) a zvítězil s náskokem devíti bodů před Českou spořitelnou, o další bod zpět zůstalo kvarteto ERSTE Private Banking s jeho ředitelem Tomášem Petrem.

„Možná nám pomohlo právě to, že jsme od sebe nic velkého neočekávali. Někteří byli přemotivovaní, my jsme na jedničce v klidu odpálili a hráli v naprosté pohodě,“ usmíval se Vlastimil Nigrin. „Zásluhu na vítězství má určitě i kolega Zdeněk Štěpánek, který skládal nominaci. Nejenže to udělal výborně, ale snad každý týden se ujišťoval, že s turnajem počítáme; až jsem si říkal, co se děje… Ale udržoval nás v příjemném očekávání a kolega Jirka Pavlíček si byl dokonce na Karlštejně zatrénovat. Jsme rádi, že jsme vyhráli, Bank of the Green je prestižní akce. Důkazem budiž i to, jak od pozdního čtvrtečního večera „lítá“ po sítích; přišlo mi nepočítaně gratulací, smajlíků a palců nahoru.“

Bitva jedenácti týmů, jejímž hlavním mediálním partnerem je tradičně Ekonom, byla velmi vyrovnaná. O pořadí na 5.-6. místě rozhodly ve prospěch Komerční banky před Bankou Creditas s předsedou představenstva Vladimírem Hořejším až pomocné body, oba týmy Raiffeisenbank dělil pouhý bod. Turnaji přálo na Karlštejně i počasí, a tak si jedenadevadesát hráčů osmnáct jamek doopravdy užilo.

„Jako každý rok to byl fajn den s výbornou organizací. Na Bank of the Green se mi nejvíc líbí jeho tématičnost, tradice a setkání a soupeření bankéřů. Právě to dělá turnaj tím, čím je. A co je důležité: mám pocit, že bankéři se na něj rádi vracejí,“ řekl za skupinu Adastra, která je už několik let titulárním partnerem projektu, její generální ředitel Pavel Kysela.

Výsledky - hlavní kategorie, banky: 1. ČSOB (Roman Boháček, Lukáš Cerman, Vlastimil Nigrin, Jiří Pavlíček) 154 netto bodů, 2. Česká spořitelna 145, 3. ERSTE Private Banking 144, 4. Komerční banka II 139, 5. Komerční banka I 135, 6. Banka Creditas 135, 7. Raiffeisenbank II 132, 8. Raiffeisenbank I 131, 9. J&T Banka II 128, 10. J&T Banka I 126, 11. ČNB 118.

Kategorie partneři: 1. Idemia 141, 2. Aeqoom 133, 3. Economia 130.