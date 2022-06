Když se řekne Meopta, nejspíš si každý vybaví Meotar. Zpětný projektor, který byl v 80. letech minulého století povinnou výbavou snad všech učeben na základních školách. Dříve narození fotografové zase pamatují flexarety, dvouoké zrcadlovky, do nichž se koukalo shora. Meopta je vyráběla od druhé světové války až do roku 1970.

V období normalizace se přerovská firma zaměřovala převážně na vojenské zakázky pro spřátelené armády zemí sovětského bloku. Po změně režimu a rozpadu Varšavské smlouvy přišel podnik o většinu svých tržeb. Při privatizaci v roce 1992 koupil Meoptu českoamerický podnikatel Paul Rausnitz.

Po ztrátě vojenských zakázek se firma zčásti zkoušela vrátit ke kořenům, zároveň však začala hledat nové oblasti, kde by dokázala zúročit své dlouholeté zkušenosti v optice a mechanice. Nyní ovšem dalekohledy či puškohledy pro myslivce, na které se firma zaměřovala v desetiletích po sametové revoluci, tvoří méně než desetinu obratu. Místo výrobků pro koncové spotřebitele se firma začala orientovat především na průmyslové aplikace.

„Z výrobního podniku, který se pyšní takřka devadesátiletou historií, jsme udělali technologický start‑up,“ říká Alena Moore, která převzala řízení firmy před dvěma lety. Meopta nyní například navrhuje a vyrábí části strojů, které produkují čipy. Jde o soustavu optických součástí, čoček, které odrážejí a štěpí laserový paprsek.

Na lince obrovskou rychlostí „vypaluje“ nové čipy s neuvěřitelnou přesností, která se počítá v nanometrech. Mezi hlavní zákazníky Meopty patří klíčoví dodavatelé zařízení pro výrobu polovodičů, společnosti ASML, AMAT, KLA.

Díky optickým technologiím z Meopty mohou zákazníci vyrobené čipy následně také kontrolovat. Podle Moore je to dokonce ještě sofistikovanější činnost. Kvalitu čipu nelze jiným způsobem ověřit, spoje v řádech nanometrů pouhým okem nespatříte. Optiku z Meopty je ale možné najít také uvnitř promítaček v kinosálech, používá se i v sofistikovaných přístrojích, které kontrolují kvalitu dotykových displejů.

Změnit něco, co zde bylo 90 let, bylo a je pro řadu lidí těžko pochopitelné. Ale museli jsme něco udělat.

Podnik vidí potenciál také v medicínském průmyslu, dodává například optiku do skenerů zubů, které se používají při výrobě „neviditelných“ rovnátek.

Meoptě se tento obrat vyplácí. Firmě se dařilo i během pandemie. Loni utržila 3,7 miliardy korun, což představuje růst meziročně o více než třetinu. Zisk se vyhoupl na 670 milionů, to je třikrát více než v roce 2020. Moore říká, že letos by měla v obratu padnout hranice šesti miliard. A doufá, že se na této sumě nezastaví a poroste i nadále. Firma chce v následujících letech například investovat přes miliardu korun do rozšíření svých výrobních prostor.

Co je za přerodem Meopty, proč jste se před dvěma lety vydali novým směrem?

Meopta se na průmyslovou optiku zaměřovala už dříve. Ale ne v takové míře ani v takové kvalitě. Spíše to byly jednotlivé čočky než komplexnější výrobky. Když se po smrti Paula Rausnitze v roce 2018 stal hlavním majitelem jeho synovec Gerald Rausnitz, bylo třeba něco udělat. Paul věděl, že minulost se nevrátí, ale držel se stále produktů pro koncové zákazníky. Firma se dostala do krize, byla tu obrovská přezaměstnanost. Už před pandemií jsme viděli, že nedostáváme zakázky od firem z vyššího segmentu, protože jsme byli pomalí a neefektivní.