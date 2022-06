Co si mnozí myslí už léta, je teď jisté. Andrej Babiš se minul povoláním. Je rozeným cirkusákem. Stačí pozorovat, s jakým gustem už třetí týden kočuje ve své bílé načančané maringotce po českém venkově. Jak s pomocí bravurní slovní akrobacie baví pod roztaženou plachtou na náměstí své příznivce, drezúruje kritiky a zapojuje do představení regionální klauny. A jak lehce přitom dokáže kašlat nejen na povinnosti, k jejichž plnění na opačném konci země se předtím dobrovolně zavázal, ale taky mnohé předpisy. Musí se nechat, že originální cirkus „Za Babiše bylo líp“ díky vlastnostem svého principála šlape. Je ale zrovna sklon k cirkusáctví vhodnou kvalifikací pro případného budoucího českého prezidenta?

Bohužel, spoustě Čechů to stačí. Smějou se, fotí, tleskají a vůbec jim nepřijde divné, co bije do očí: Kde vzal poslanec Babiš v době zasedání sněmovny či jejích orgánů (a k tomu ještě za nouzového stavu) tolik času k rajzování po republice? Proč se šéf ANO vyhnul jako jediný ze zákonodárců členství a práci v některém ze sněmovních výborů? Kolik z jeho fanoušků si může dovolit tak královsky placenou „dovolenou“?