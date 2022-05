1. Stát hodlá kvůli cenám energií rozdělit ČEZ

Foto: Lukáš Bíba

Vláda podle premiéra Petra Fialy uvažuje o restrukturalizaci polostátní energetické společnosti ČEZ. Vyžaduje to však ještě důkladnější analýzy, ve hře má být několik variant. Jednou z nich je i rozdělení firmy, mohla by se z ní vydělit část vlastněná pouze státem.

K úvahám o změně budoucího uspořádání ČEZ vede současná energetická krize, válka na Ukrajině či snahy o ozelenění Evropy. To vše dohromady žene ceny energií v posledních měsících prudce nahoru.

Zatímco ČEZ na tom díky výrobním zdrojům solidně vydělává, odběratelé se dostávají do problémů. Vláda by proto ráda získala větší kontrolu nad cenami energií a zvažovaný krok by jí to mohl umožnit.

Akcie ČEZ na zprávy o možném rozdělení reagovaly prudkým růstem. ČEZ patří letos k nejziskovějším titulům na pražské burze, od ledna jejich hodnota stoupla zhruba o třetinu.

Podle informací serveru Seznam Zprávy se uvažuje o rozdělení ČEZ na výrobní a obchodní část. Výrobní divize s elektrárnami by měla skončit ve vlastnictví státu, který by vykoupil podíly minoritních akcionářů, případně by s nimi vyměnil podíly v obchodní části. Není však zatím jasné, kudy přesně vést řez mezi oběma částmi ČEZ.

Analytici se však domnívají, že rozdělení by nepomohlo v současné akutní energetické krizi. Šlo by o proces, který by trval několik let. Stát by musel vytěsnit menšinové akcionáře a nabídnout k tržní ceně nějakou prémii.

Restrukturalizace skupiny ČEZ, kde stát vlastní 70 procent akcií, byla ve hře už v roce 2017. Stát tehdy při hledání optimálního modelu pro financování nového jaderného zdroje zvažoval rozdělení skupiny na dvě samostatné části. V jedné by zůstaly jaderné a konvenční elektrárny, druhou měly tvořit obnovitelné zdroje, obchod a distribuce.