Následující tvrzení je z těch, kterým se člověk automaticky zdráhá uvěřit. „Akcie společnosti Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta by mohly oslabit o 99,3 procenta, a přesto by od roku 1965 překonaly výkonnost akciového indexu S&P 500.“ Je to sice k neuvěření, ale je to pravda.

Složená roční míra růstu (v podstatě geometrický průměr tempa růstu) společnosti Berkshire Hathaway v letech 1965 až 2021 činí neuvěřitelných 20,1 procenta. Jinak řečeno, kdybyste Buffettovi svěřili do správy v roce 1965 tisíc dolarů, měli byste z nich v současnosti bezmála 28,5 milionu dolarů. A to prosím platí, že v dřívějších letech, kdy měl Buffett ve správě méně peněz, a tím pádem si mohl dovolit více riskovat, se složená roční míra růstu blížila dokonce 30 procentům.

Není divu, že valná hromada Berkshire Hathaway, která se po dvouleté přestávce opět konala fyzicky, přitáhla minulou sobotu pozornost milionů investorů. Věštec z Omahy, jak se Buffettovi přezdívá, má totiž i ve svých 91 letech stále co říct.

Důležitá poznámka na konec. Všechny výše uvedené výpočty platí samozřejmě za předpokladu, že byste své výnosy reinvestovali. Inu, složené úročení je opravdu osmý div světa, jak prý kdysi prohlásil Albert Einstein.

Přeji pěkné čtení.