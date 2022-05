Důchodkyně Marcela má smůlu – tedy pokud takto označená osoba vůbec existuje. Řeč je o podobizně ženy na nových běloskvoucích billboardech ANO, která si stýská kolemjedoucím řidičům: „Makal a nežvanil. Za Babiše bylo líp.“ Chudák Marcela musí totiž čekat, až si to samé řekne Monika Babišová a následně dovolí svému manželu expremiérovi jít do bitvy o Hrad. Ale aspoň už víme, že to stoprocentně udělá. Jinak by přece hnutí ANO monstrózní velkoplošnou kampaň ve prospěch Andreje Babiše nerozjíždělo.

Každopádně billboardy s Marcelou (a dalšími truchlícími po vládě ANO) potvrzují, že se máme při prezidentském klání na co těšit. Jestli Babiš dříve lakoval narůžovo budoucnost, teď to samé bez mrknutí oka dělá s nedávnou minulostí. A klidně bez argumentů, jen poťouchlým našeptáváním, že černá byla bílá a bílá byla černá. Vždyť jestli se bývalý premiér něčím vyznačoval, pak právě neustálým žvaněním. Kdykoliv, kdekoliv a ke všemu. Zatímco o Petru Fialovi dnes téměř nevíme, protože frekvence jeho veřejných vystoupení je úměrná důstojnosti premiérského úřadu, Babiše bývalo vždy a všude příliš. Stačí si jen vzpomenout na televizní přenosy nekonečných tiskovek z Úřadu vlády v době covidu. Tehdy potřeba politicky dominovat a bodovat vítězila u premiéra i nad racionálním postupem při ohrožení zdraví a životů.