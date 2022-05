1. Gazprom Evropě přivírá kohoutky

Foto: Reuters

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom od ledna do dubna meziročně snížila dodávky plynu do Evropské unie a Turecka o 26,9 procenta na 50,1 miliardy krychlových metrů. Firma zároveň uvedla, že dodávky do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře naopak o 60 procent vzrostly.

Dodávky plynu do Polska a Bulharska Gazprom minulý týden zastavil zcela. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Unijní země to označují za porušení smluv.

Gazprom také uvedl, že objem plynu v evropských podzemních zásobnících koncem dubna činil 6,9 miliardy krychlových metrů. Pokud chce EU dosáhnout svého cíle naplnit tyto zásobníky na 90 procent, potřebuje podle ruské firmy dalších 56 miliard krychlových metrů.

Zásobníky plynu v České republice jsou naplněny z 30 procent, což je k 1. květnu historické maximum. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Množství plynu v zásobách již překročilo miliardu metrů krychlových. Síkela by chtěl, aby ke konci měsíce byla plná polovina kapacity. Splní se tak podle něj plán, že zásobníky budou před topnou sezonou naplněné nejméně z 80 procent, jak nařídil mimořádným opatřením.

Ministr také uvedl, že připravuje návrh zákona, podle kterého obchodníci, kteří nenaplní pronajaté kapacity zásobníků plynu, o ně přijdou, aby je mohl naplnit někdo jiný. Legislativní změnu chce Síkela předložit do konce května.