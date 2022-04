1. Musk kupuje Twitter za 44 miliard dolarů

Foto: Reuters

Americký miliardář Elon Musk se dohodl, že koupí internetovou společnost Twitter za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun). Musk tak získá kontrolu nad vlivnou sociální sítí používanou miliony lidí na celém světě. Po dokončení transakce budou akcie Twitteru staženy z burzy, na kterou vstoupily v roce 2013.

Musk již začátkem dubna oznámil, že koupil v Twitteru zhruba devítiprocentní podíl. V polovině dubna pak přišel s nabídkou na převzetí celého podniku. Firma dnes uvedla, že její správní rada transakci jednohlasně schválila. Nyní musí dohodu ještě odsouhlasit akcionáři a regulátoři. „Podle podmínek dohody obdrží akcionáři Twitteru za každou kmenovou akcii 54,20 dolaru v hotovosti,“ uvedla firma.

Podle Muska je nutné, aby byl Twitter převeden do soukromého vlastnictví, aby se mohl rozvíjet a stal se skutečnou platformou pro svobodné vyjadřování. „Svoboda projevu je základem fungující demokracie a Twitter je digitální náměstí, na kterém se diskutuje o zásadních věcech pro budoucnost lidstva,“ uvedl Musk.

Podrobnosti ohledně jeho plánů, které se patrně týkají moderování obsahu i transparentnosti platformy, nejsou jasné. „Až bude dohoda uzavřená, nevíme, kterým směrem platforma půjde,“ řekl zaměstnancům výkonný ředitel Twitteru Parag Agrawal. „Někteří z vás mají velké obavy, někteří z vás jsou nadšení a někteří z vás čekají, jak to dopadne. Vím, že se to vás všech dotýká osobně,“ citoval Agrawala list The New York Times.