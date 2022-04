Osmička naležato představuje symbol nekonečna. Pro někoho třeba vesmír, pro jiného virtuální prostor. Pro Jindřicha Karáska to může být obojí. Druhý dubnový pátek s osmičkou v datu fyzicky usedl ke stolu v zadním koutě jedné z pražských kaváren, s očima zabodnutýma do monitoru. Jeho mysl se okamžitě vydala na cestu po síti.

„Tady vidím všechny počítače, které se napojily na místní wi‑fi síť, každý má své specifické číslo, takzvanou MAC adresu, unikátní identifikátor síťové karty každého zařízení. A tohle je seznam aplikací, které bych mohl využít, abych se dostal dovnitř každého z nich,“ ukazuje na notebooku. Jedna z cest by mohla být, že s pomocí jedné z aplikací vytvoří falešnou přihlašovací stránku do wi‑fi sítě, která by po dotyčném požadovala přihlášení přes jeho e‑mail, včetně hesla. „Nebo jim vnuknu přihlášení přes Facebook. Lidem pořád nedochází, že heslo prostě v takovém případě nikam zadávat nemají,“ popisuje, jak jednoduché může být proniknutí do cizího počítače.

Dnes je v kavárně jen za sebe. Ačkoliv ve virtuálním světě může být jakoukoliv osobou, kterou si předem pomocí falešného profilu vytvoří, třeba maminkou na rodičovské dovolené, vědcem pracujícím na výzkumu anebo rovnou „zlým“ hackerem. Ve světě reálném se jako kybernetický odborník společnosti Trend Micro snaží útoky odehrávající se ve virtuálním prostoru odhalit a zamezit jim. Zásadní součástí jeho práce je proto zkoumat a rozkrývat právě praktiky zlých hackerů a mít neustálý přehled o tom, jak útočí, aby na to mohl protiopatřeními reagovat. „Pomocí různých falešných identit proto pátrám po tom, jak to dělají, a pak to zkusím v bezpečném prostředí sám, což mi následně pomáhá lépe zvolit účinnou obranu,“ vysvětluje.

Identit na sociálních sítích má tak už za osm let práce stovky. „Vytvořil jsem si i seznam se základními charakteristikami, protože spoléhat už jen na paměť při tak velkém množství dat nestačí. Každá má svůj profil a hesla, protože kvůli bezpečnosti a případné zranitelnosti musí být vedeny samostatně, bez vazby na jinou,“ vysvětluje.