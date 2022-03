Česko patří v rámci Evropské unie k zemím s nejpomalejším nástupem elektromobilů. Využití veřejných dobíjecích stanic je tak velmi nízké. Podle Tomáše Chmelíka, vedoucího oddělení čistých technologií energetické společnosti ČEZ, odebírají elektromobily ze stojanů elektřinu jen ve dvou procentech disponibilního času. „Dokud se nedostaneme v průměru k 10 procentům a více, ekonomika sítě stanic nebude vycházet,“ říká Chmelík.

ČEZ je v Česku největším provozovatelem veřejných dobíjecích stanic, celý trh je ale velmi roztříštěný. Zhruba tisícovku stanic provozuje přibližně pět desítek firem. Řidiči elektromobilů se musí u mnoha z nich zvlášť registrovat, což omezuje přístup k dobíjení.

Neplánujete vytvořit společně s dalšími provozovateli stanic nějaké uskupení, které by nabízelo jednu registraci pro více sítí veřejných dobíjecích stanic pohromadě?

To bychom se dostávali na tenkou hranici kartelové dohody. Spíš budeme mít mezi sebou roamingové vztahy a budeme si vzájemně zákazníky uznávat. Provozovatelé tedy budou navzájem zpřístupňovat své sítě zákazníkům třetích stran. To se postupně rozbíhá a během dohledné doby to bude velmi pravděpodobně běžný standard. Nakonec se dostaneme do situace, kdy nebude ani tak důležité, kdo stanice vlastní a provozuje, ale s kým máte službu na dobíjení. To může být i subjekt, který nevlastní ani jednu stanici, ale jen s provozovateli uzavře roamingovou smlouvu, kdy si u nich stanice pronajme, respektive jeho zákazník může stanice za určitých podmínek použít. Zcela jistě tak na trhu budou vznikat virtuální operátoři, kteří budou nabízet přístup k široké síti veřejných stanic řady provozovatelů, přitom sami žádné stanice provozovat nebudou.

Jaké typy firem se budou stávat těmito virtuálními operátory v oblasti elektromobility?

Prvními v řadě, kteří už se na trhu objevili, jsou provozovatelé různých palivových karet. Ti se logicky věnují i elektromobilitě, protože na trhu působí jako někdo, kdo provozovatelům flotil nabízí kartu, se kterou jsou schopni čerpat pohonné hmoty a doplňkové služby. A za všechno pak zaplatí dohromady.

Stávající síť dobíjecích stanic dokáže uspokojit poptávku výrazně většího počtu vozidel, aniž by docházelo u nabíječek k zácpám.

Druhou velkou skupinou hráčů budou automobilky. U nich je motivace ještě jasnější. První otázka, kterou řidič elektromobilu řeší, je, jak ho bude nabíjet. Takže automobilky celkem logicky přichází s tím, že dobíjecí stanice integrovaly, dají zákazníkům kartu, nebo aplikaci, nebo navigaci v autě, která je ke stanicím zavede, a řidič vůbec nemusí řešit, čí ta stanice je.

Bude to takto fungovat i v rámci Evropy?

Určitě. Řada provozovatelů už o tom dnes v tomto duchu hovoří. Technicky to v zásadě není žádný problém. Mohou jen vznikat zádrhele týkající se fakturace v rámci DPH. Ale už dnes za námi automobilky přichází, že chtějí naši síť dobíjecích stanic integrovat. Takto jsme třeba v síti skupiny Volkswagen, která integruje dobíjecí stanice napříč Evropou. Poptávka po takovém integrovaném řešení poroste s počtem vozidel na elektřinu. Systém, kdy řidič musí mít pro elektromobil víc smluv, víc čipů nebo víc kartiček, přirozeným způsobem vyústí v dobře fungující roamingový trh.

Vy jste takovým řešením obecně otevřeni?

Jsme. Pro nás je z pohledu provozu sítě dobíjecích stanic klíčovým parametrem jejich vytíženost, takže bychom šli sami proti sobě, pokud bychom omezovali přístup zákazníkům k našim dobíjecím stanicím.