Houževnatý odpor Ukrajinců má dalekosáhlé důsledky. Nejenže donutil ke změně invazních plánů ruské okupanty, ale zkřížil úmysly také českým opozičníkům. Nebýt vzdorující Ukrajiny, Andrej Babiš by už teď nejspíše objížděl se svým zakoupeným luxusním obytňákem pohraniční vísky i městečka a v pohodlí kabiny by valil zvědavým usedlíkům do hlavy, jak důležité bude za deset měsíců zvolit správného příštího prezidenta. Třeba takového, který „ochrání naši zemi před nevítanými hosty, migranty“. Přesně to sliboval Babiš se svým hnutím ANO před loňským sněmovním kláním.

Za současné situace je však něco takového naprosto nemyslitelné. Jen si představte tu provokaci: v budově obecního úřadu provizorně nocují rodiny válečných uprchlíků. V místní škole se učitelky snaží zapojit do výuky malé Ukrajince. Jejich maminky už pracují v okolních fabrikách. Solidární sousedé pro ně nosí na radnici jídlo a šaty. A do toho přijíždí doprostřed návsi honosná bílá rezidence na kolečkách, jejímž exteriérem i interiérem hodlá vesničany ohromit šofér miliardář, jeden z nejbohatších Čechů. Který navíc očekává, že se tím v myslích obyvatel promění z „předsedy opozice“ v budoucí hlavu státu. Babiš dobře ví, že tohle by mu dnes neprošlo. Právem by byl za asociálního tydýta.