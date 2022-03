Divadlo Karlín obsadilo minulý týden hejno růžových plameňáků. Tématem slavnostního galavečera Czech Grand Design byl Ráj, tedy designérský i pozemský. Jak udělat svět lepším místem k životu, se každým rokem zamýšlejí lokální tvůrci i výrobci, jejichž snahu od roku 2006 oceňuje Akademie designu. Po dvouleté covidové pauze se ceny předávaly tváří v tvář. Diváky v sále vítala rozměrná ilustrace modré holubice od ruské ilustrátorky Marie Makeevy jako připomenutí války na Ukrajině. Tvorbu všech vítězů je možné si prohlédnout do 10. dubna v Galerii České spořitelny, která hostí výstavu Best of: CGD21.

Absolutní vítěz a Designér roku: Vrtiška a Žák

Kolekcí keramických umyvadel a koupelnového mobiliáře pro Ravak, parkovou lavičkou pro mmcité a katamaránem nadchla kreativní dvojice Roman Vrtiška a Vladimír Žák porotu natolik, že jim dala dvě ocenění. Vítězové se potkali na UMPRUM v Ateliéru produktového designu. Z jejich studia vzešel návrh pro katamarán investora Jaromíra Popka. Dovoluje adrenalinovou plavbu i pohodlný pobyt. V nadcházejících měsících bude mít designérské duo vlastní expozici v brněnské Moravské galerii.

Módní designér roku: PÁR a Eliška Horčíková

Nad šaty letos zvítězila bota. Životní partneři Jan Kloss a Darina Zavadilová si ke spolupráci přizvali obuvní designérku Elišku Horčíkovou. Jejich model se strakatou podrážkou rozvlnil stojaté vody české sneakersové scény. Unisex bota PÁR, inspirovaná mokasínou, je určena do města i přírody. Nemá podšívku a kůže se rychle přizpůsobí tvaru chodidla. Podrážka zanechává otisky pražských dominant a české krajiny.