Minulý čtvrtek Senát schválil a následně prezident podepsal sérii zákonů reagujících na ozbrojený konflikt na Ukrajině, nazývanou lex Ukrajina. Právní úprava, která má platit dočasně do konce března příštího roku, mimo jiné cizincům, jimž byla udělena dočasná ochrana na území České republiky, tedy oprávnění k pobytu, umožňuje volný přístup na trh práce. O dočasnou ochranu může požádat každý cizinec, který měl ke 24. únoru 2022 trvalý pobyt na Ukrajině a současně se vzhledem k ozbrojenému konfliktu nemůže do své vlasti vrátit. Do tohoto režimu automaticky spadají i cizinci, jimž české úřady dříve udělily takzvané vízum za účelem strpění opravňující tyto občany Ukrajiny k pobytu v Česku delšímu než 90 dnů.