Všechno podstatné už máme v sobě. Stačí to najít. Philippe Rosinski, světový průkopník multikulturního koučinku a první Evropan, který získal certifikaci Master Certified Coach udělovanou prestižní institucí International Couch Federation, to říká jako základní postulát. Lídry po celém světě učí, aby dokázali efektivně vést své týmy bez ohledu na to, kolik národností a kultur se v nich potkává.

Jak může právě teď ve vzrušené době zkušený kouč pomoci týmům, aby nezůstaly paralyzované a fungovaly?

Je normální, že lidé jsou vystrašeni a šokováni. Jedním z cílů dobře vedeného koučinku je najít, jak každý může sám za sebe přispět ke změně k lepšímu. Ať jde o drobný problém nebo něco tak velkého, co sledujeme na Ukrajině, učíme lídry, aby vedli své lidi k tomu, že každá drobná akce má význam. A že každý potřebuje najít svůj vlastní způsob, jak pomoci sobě i druhým situaci ulehčit.

Učíte tedy lidi, co v takto náročných situacích dělat?

Spíš je učím, aby na to přišli sami. Ukazuji cestu k objevení, jakou osobností chtějí být a jakým lídrem se stát. Takový typ přemýšlení má mnohem větší dopad. Nechává prostor pro vlastní zdroj motivace každého člověka.

Co může do týmu přinést multikulturní koučink?