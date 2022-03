Že mlčí múzy, když mluví zbraně, je známá věc. Do ticha se však kvůli ruské invazi na Ukrajinu ponořila i domácí politika, a to včetně té komunální, například v Praze. Na radnici metropole přitom ve stínu aktuální uprchlické krize zraje výměna, k níž by mohlo dojít už za půl roku při podzimních komunálních volbách.

Pamatujete, jak se primátor Zdeněk Hřib (Piráti) stal jednou z ikon tehdy de facto bezmocné demokratické opozice? Jako první se vzepřel pročínskému kurzu prezidenta Miloše Zemana, když v roce 2019 vypověděl partnerskou smlouvu Prahy s Pekingem. Místo toho uzavřel partnerství s Tchaj‑pejí, hlavním městem Tchaj‑wanu. Vzápětí Hřib podepsal partnerství s demokratickými primátory metropolí zemí Visegrádské skupiny. Pohotově nechal nazvat plácek před ruskou ambasádou v Praze náměstím Borise Němcova, na počest zavražděného vůdce ruské opozice. A měl našlápnuto i k titulu „vrchní Antibabiš“, když se úspěšně pustil do křížku s bývalým premiérem Andrejem Babišem ve snaze zabránit mu v megalomanském projektu vládní čtvrti v pražských Letňanech.