Co má společného Hunga Tonga–Hunga Ha‘apai a Vladimir Putin? Oba se letos snaží odříznout od světového internetu. Zmíněnému podmořskému vulkánu se to v lednu na pět týdnů povedlo. Rusko se na to již dlouho připravuje, ale ani v pátek 18. března, o kterém se spekulovalo jako o zatím posledním dnu D, tak neučinilo. A je s velkým otazníkem, zdali to vůbec udělá. Mezi malým pacifickým ostrovním královstvím Tonga a největší a jednou z nejlidnatějších zemí světa je přece jen velký rozdíl.

Žerty stranou. Spuštění digitální železné opony znamená velké problémy, technologické a byznysové, jež by zdevastovaly ruskou digitální ekonomiku, která v posledních letech rostla desetkrát rychleji než tamní HDP. Může se ale samostatný Runet, jak se ruské internetové vizi přezdívá, technicky stát zítra skutečností? Někteří komentátoři sice tvrdí, že Rusku už stačí jen zmáčknout čudlík, jenže jediným prokázaným faktem je, že je na to připravené legislativně a na realizaci pracuje.

Jak vést řez