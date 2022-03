1. Rusnok: Česko čeká kvůli válce stagnace

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok se obává, že vysoká inflace se projeví na dramatickém snížení hospodářského růstu České republiky. Růst tuzemského HDP může podle něj koncem letošního roku klesnout k nule. Rusnok to řekl v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

„Bohužel takto poskládaná inflační nálož způsobí posléze, troufám si říct, možná až nějakou recesi nejen v české, ale i evropské ekonomice. Obávám se, že se růst sníží dramaticky. Budeme rádi za černou nulu už na konci tohoto roku. Promítne se to bohužel zejména do roku 2023,“ uvedl guvernér. K válečnému konfliktu se přidávají předešlé problémy v dodavatelských řetězcích. Upozornil na propad reálných mezd až o osm procent. Tato kombinace podle něj představuje mimořádný šok, jaký česká ekonomika v podstatě nezažila 30 let.