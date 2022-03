Nikdo nečekal, že ruský prezident Vladimir Putin vytáhne zbraně, nebo že dokonce začne vyhrožovat těmi nekonvenčními, říká místopředseda Asociace exportérů ČR Otto Daněk k rusko‑ukrajinskému konfliktu. Českým firmám omezuje export a rostou ceny některých zásadních surovin pro výrobu, jako je zemní plyn, ropa nebo železná ruda. Ukrajina i Rusko jsou velkými producenty zemědělských plodin, především pšenice, a jejich nedostatek by se mohl výrazně propsat do ceny základních potravin. Podle Daňka se v této chvíli dá cokoli předvídat jen obtížně. Zdůraznil však, že už teď je potřeba se připravovat na dobu, kdy se Ukrajina začne obnovovat. „Abychom tam byli jako jedni z prvních, protože pak je šance získat větší podíl zakázek a možná i ty výhodnější,“ prohlásil.

Jak přesně konflikt dopadá na český export?

Jak vyplývá ze statistiky, export z Česka do Ruské federace tvoří 1,9 procenta celkového objemu, loni tam směřovalo93,6 miliardy korun, tedy o 5,5 procenta méně než v roce 2020. Nejvýznamnější komoditou byla silniční vozidla, kterých tam Češi vyvezli asi za 17,4 miliardy. V importu to byla tři procenta a nejdůležitější položkou je zemní plyn. Česko ho z Ruska odebírá 85 procent. U ropy je to 31 procent.

A v případě Ukrajiny?

U exportu je závislost ještě menší. Loni jsme tam vyvezli zboží v hodnotě 35 miliard, o dvě miliardy více než v roce 2020, a bylo to 0,7 procenta českého exportu. Import z Ukrajiny se zvýšil výrazně, loni činil 40 miliard, což je podíl 0,9 procenta na celku, na rozdíl od 27 miliard o rok dřív. Zařízení pro telekomunikace jsme na Ukrajinu prodali za 4,5 miliardy korun, elektrická zařízení za 6,1 miliardy korun a vozidla za 4,4 miliardy. Největší importní položkou je železná ruda, tvořila 82 procent z dovozu této suroviny.

Co se stane teď?