Umí upozornit chovatele na anomálie ve vývoji prasat nebo předpovědět přemnožení mořské vši v chovech lososa a tím ochránit ryby před napadením. Oba projekty postavené na umělé inteligenci se narodily v pražské inovační laboratoři americké technologické firmy IBM. Právě AI, hybridní cloud a kyberbezpečnost jsou podle její generální ředitelky Zuzany Kocmaníkové aktuálně nejvýraznější strategie společnosti.

Na ně se tedy IBM nyní soustřeďuje?

Ano, zákazníci do nich chtějí investovat. S umělou inte­ligencí souvisí i otevření client engineering pracovišť. Pražské se zaměřuje přímo na AI, moskevské na hybridní cloud, což souvisí s potřebou, aby všichni byli dostupní kdykoliv a odkudkoliv (poté, co USA vzhledem k válce na Ukrajině uvalily sankce na dovoz technologií do Ruska, byla činnost tohoto centra pozastavena – pozn. red.). A varšavské pracoviště se stará o to, aby data na cloudu byla lépe zabezpečená než na úrovni datového centra.

O jaké projekty půjde?

Naše týmy jsou schopné opravdu rychle řešit obchodní výzvy, u specifických dokonce před podpisem smlouvy. Pouhé čtyři týdny trvala transformace procesu schvalování životního pojištění, jen zhruba tři stačily na zajištění klienta, který předtím vůbec nevyužíval cloud a určité typy služeb.

Přicházejí za vámi samy firmy?

Naši virtuální asistenti hovoří i česky, což je zásadní. Firmy mají vymyšleno, kde se chtějí věnovat inovacím, jenže jejich lidé s technologickými novinkami nemají zkušenosti, mnohdy se jich i bojí. Nacházíme pro ně možnosti, jak se k věcem postavit jinak.

S kolika firmami už v Česku takto spolupracujete?