V nabité partě esúvéček Volkswagenu teď bude těsno ještě víc. Počítejme členy od největšího: Touareg, pod ním Tiguan a elektrické ID.4, dále kompaktní T‑Roc a řadu ukončuje malý T‑Cross. I přesto, že to vypadá, jako by Volkswagen už ve své nabídce neměl mezeru pro další zvýšené auto, začal v Evropě prodávat SUV jménem Taigo. Jedná se o takzvané SUV kupé, auto s vyšší karoserií, ale ostře se svažující zádí, která mu v očích zákazníků přidává na atraktivitě. Kdysi s ní úspěšně prorazilo BMW s řadou X6 a mnoho značek pak hned přispěchalo se svou variací, Volkswagen sice přichází s menším zpožděním, ale zdá se, že se do vkusu zákazníků trefil. Taigo se řadí zhruba mezi nejmenší T‑Cross a větší T‑Roc, má ale překvapivě velký kufr, dokonce větší než T‑Roc a v Česku konkuruje například Škodě Kamiq či Renaultu Captur. Je původem z Brazílie, kde se prodává pod jménem Nivus, pro evropské zákazníky se ale vyrábí ve Španělsku.