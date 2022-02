Poslanecká obstrukce je nebezpečná zbraň a s jejím použitím by se mělo šetřit. Že to nevědí, nebo spíš zneužívají kraválisté z opoziční SPD, nepřekvapuje. Už napodruhé zablokovali v minulém týdnu sněmovnu ani ne tak kvůli odmítané novele pandemického zákona, jako právě pro možnost zviditelnit svůj křik a sílu. Donutit „ty papaláše v Praze“ sedět celé dny a noci v sále a vysmívat se jejich bezmoci i únavě – to je přesně to, čím okamurovci sytí a množí své voliče.

Víc ale udivuje, že s obstrukcemi nešetří vládní koalice. Respektive že si už dvojí nepěkné paralyzování sněmovny opozicí „vyplýtvala“ na banální a zbytečně dvakrát projednávanou novelu pandemického zákona. Vina přitom nepadá jen na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který nepřesvědčil Senát (ovládaný koalicí!), takže norma musela znovu do dolní komory. Krátkozrakost projevili i vládní senátoři, když dali Válkovi za vyučenou i za cenu, že tím poskytli okamurovcům další příležitost vyválet v bahně parlamentní demokracii. Na kritizovaném obsahu novely se přitom nezměnila ani čárka.